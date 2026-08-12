"정해인 검색해보세요"…150명 대게 회식하려다 '대형사고' 날 뻔

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정해인이 대형사고가 날 뻔 한 '게판'회식 비하인드를 전했다.

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11일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '밥 잘 사주는 예쁜 해인 - EP. 152 정해인 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

앞선 '살롱드립' 출연 당시 회식비로 소고기를 샀던 일화를 공개했던 정해인은 이번에는 "그동안 육지로 했으니까 바다로 가보자"고 생각해 경북 영덕에서 대게 회식을 열었다며 통 큰 면모는 새 작품 촬영 현장에서도 이어졌다고 밝혔다.

회식 규모만 무려 140~150명에 달했다. 배우뿐 아니라 헤어·메이크업 스태프, 매니저 등 촬영팀이 대거 참석한 자리였다. 정해인은 원래 무한리필 식당이 아니었지만 사장에게 부탁해 "마음껏 드시라"고 했다고 설명했다.

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대게의 위력은 예상보다 컸다. 서울에 있던 소속사 관계자들과 촬영이 없던 후배 배우들까지 영덕으로 내려왔다며 "저희 사장님도 오시고 회사가 총출동했다. 촬영이 없는 배우분들도 모였다"고 당시를 떠올렸다.

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하지만 회식 성사까지는 우여곡절이 있었다. 당시 노쇼 문제가 사회적으로 이슈가 되던 시기라 150명에 달하는 대규모 예약을 식당 측에서 쉽게 믿지 않았던 것. 정해인은 매니저가 예약 전화를 걸어 자신을 소개했지만 식당 측이 믿지 않았다고 회상했다.

결국 정해인이 직접 전화를 넘겨받아 "안녕하세요. 저 배우 하고 있는 정해인입니다"라고 자신을 소개했지만 이마저도 통하지 않았다.

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정해인은 "'네이버에 정해인 검색해 보시면 제가 나오는데, 저 배우입니다'라고 했다"며 몇 차례 시도 끝에 어렵게 예약에 성공했다고 말해 웃음을 안겼다.

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그러나 회식을 하루 앞두고 식당에서 갑작스럽게 예약을 취소하면서 또 한 번 위기를 맞았다. 대규모 인원이 먹을 대게를 수족관에 준비하는 문제와 노쇼에 대한 우려 등이 복합적으로 작용했다는 설명이다.

이미 회식에 맞춰 촬영 일정까지 조정한 상황. 정해인은 "내일 회식인데 이걸 다 회식하기 위해서 촬영 일정을 조율했는데 붕 떠버리면 진짜 머리가 복잡해지더라"고 당시의 아찔했던 상황을 전했다.

전화로는 해결되지 않겠다고 판단한 정해인은 결국 매니저와 함께 직접 식당을 찾아갔다. 그는 "얼굴을 들이밀고 '저 안녕하세요' 했다"며 발로 뛰어 다시 장소를 구했다고 밝혔다.

정해인은 "지금 당장 100명 넘는 자리를 구해야 했다. 어렵게 영덕에서 구했던 기억이 난다"며 "그때 생각하면 진짜 아찔하다. 대형사고 날 뻔했다"고 했다.

다행히 회식은 성공적으로 끝났다. 그는 "다 배부르게 드시고 맛있게 먹었다. 진짜 '게'판이었다"며 당시를 떠올렸고, 장도연은 웃음 가득했던 현장을 두고 "세상에서 제일 아름다운 게판"이라고 표현해 웃음을 더했다.

정해인은 휴식기를 보내며 가장 행복했던 순간으로는 의외로 '늦잠'을 꼽았다. 그는 "알람을 안 맞춰 놓고 자는 게 이렇게 행복한 일이구나 싶었다"며 "10년 넘게 계속 일을 해왔으니까"라고 말했다.

한편 정해인은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'으로 시청자들과 만나고 있다. 극 중 복싱 코치 태하 역을 맡아 기억을 잃은 검사와 얽히며 벌어지는 로맨스를 그린다.

olzllovely@sportschosun.com