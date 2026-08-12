정연, JYP 떠나자 확 달라졌다…'트와이스' 지우고 '배우 유정연' 새출발

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 트와이스 정연이 소속사 이적과 함께 확 달라진 분위기의 새 프로필을 공개하며 '배우 유정연'으로서의 본격적인 출발을 알렸다.

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정연의 새 소속사 바로엔터테인먼트는 11일 공식 SNS를 통해 정연의 새로운 사진 여러 장을 공개한 가운데, 가수 활동 때와는 사뭇 다른 '유정연'의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속 정연은 머리를 깔끔하게 올린 채 화이트 의상과 주얼리를 매치해 단정하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 또 다른 사진에서는 블랙 민소매 터틀넥을 입고 카메라 밖을 응시하며 한층 성숙하고 시크한 매력을 드러냈다.

특히 긴 웨이브 헤어에 화이트 드레스를 입은 모습에서는 부드럽고 청초한 분위기가 돋보였다. 트와이스 활동을 통해 보여줬던 밝고 에너지 넘치는 이미지에서 벗어나 차분한 표정과 절제된 스타일링을 선보이며 새로운 변신을 예고했다.

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앞서 정연은 지난 10일 10대 시절부터 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠난다고 직접 밝혔다. 2015년 트와이스로 데뷔한 지 11년 만의 변화다.

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정연은 손편지를 통해 "10대 시절부터 지금까지 오랜 시간을 함께했던 JYP를 떠나 이제는 새로운 곳에서 또 다른 시작을 해보려고 한다"며 "익숙한 곳을 떠나는 게 두렵기도 했지만 저를 믿어준 멤버들과 원스가 있어 용기를 낼 수 있었다"고 전했다.

새 둥지는 바로엔터테인먼트다. 친언니인 배우 공승연을 비롯해 진구, 변우석 등이 몸담고 있는 배우 매니지먼트사로, 정연은 이곳에서 본명인 '유정연'을 내걸고 배우 활동에 나설 예정이다.

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다만 트와이스 활동은 계속 이어간다. 정연은 "보금자리를 옮겨 새로운 도전을 시작하게 되었지만 제 안의 가장 큰 중심인 트와이스는 지금처럼 변함없이 지켜갈 것"이라며 "트와이스의 멤버로서 원스 앞에 서는 일은 언제나 첫 번째"라고 강조했다.

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이어 "사랑해 주셨던 트와이스의 정연으로서의 발걸음도, 앞으로 만나게 될 유정연의 새로운 도전도 모두 진심을 담아 한 걸음씩 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

2015년 트와이스로 데뷔한 정연은 'CHEER UP', 'TT' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았으며 예능과 MC 등에서도 활약해왔다. 11년간 함께했던 JYP를 떠나 배우 전문 소속사에 새 둥지를 튼 데 이어 한층 달라진 분위기의 새 사진까지 공개하면서 '배우 유정연'이 보여줄 새로운 얼굴에도 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com