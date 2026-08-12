고소영 "진주가 엉덩이에 박혀"…칸 레드카펫 입성 후 뜻밖의 응급상황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 칸국제영화제 레드카펫에 올랐던 화려한 순간 뒤에 숨겨진 웃지 못할 '진주 드레스' 고충을 털어놨다.

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고소영은 11일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 출연했던 광고들을 직접 보며 당시의 추억을 돌아보던 중 글로벌 화장품 브랜드 모델로 활동하며 칸국제영화제에 초청받았던 당시를 회상했다.

당시 고소영은 해당 브랜드의 모델 자격으로 칸을 찾았다. 그는 "로레알 모델들이 가서 시상을 하는 문화가 있었다"며 "나는 칸에 가는 게 너무 떨려서 시상은 못 하겠고, 초대받아서 가서 레드카펫을 탔다"고 설명했다.

세계적인 영화제 레드카펫에 서는 만큼 의상에도 공을 들였다. 고소영은 당시 드레스를 빌려 입었다면서 "진주가 다 박혀 있는 드레스였다"고 떠올렸다.

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화려한 드레스는 레드카펫에서는 문제가 없었지만 이후 영화 관람이 시작되면서 예상치 못한 '고문'으로 돌변했다.

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고소영은 "영화제니까 시사회를 가서 영화를 하나 봐야 했다"며 여러 작품 가운데 한 홍콩 영화를 선택해 극장에 들어갔다고 밝혔다.

문제는 드레스 전체를 장식한 진주였다. 고소영은 "진주가 엉덩이에 박혀서 너무 아파 죽겠는 거다"라고 당시 상황을 생생하게 설명했다.

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영화가 상영되는 동안 자리에서 편하게 앉아 있을 수도 없었다. 고소영은 통증을 견디기 위해 계속 자세를 바꿔야 했다며 "영화를 보는데 이렇게 앉았다 저렇게 앉았다 했다"고 회상했다.

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그렇다고 마음대로 자리를 뜰 수도 없었다. 주변에서는 계속 사진을 찍고 있었고, 영화가 시작된 뒤에는 쉽게 밖으로 빠져나갈 수도 없는 상황이었다고. 결국 고소영은 진주가 몸을 찌르는 고통을 참으며 몇 시간 동안 자리를 지켰다.

그는 "몇 시간 동안 영화를 봤는데 무슨 내용인지 하나도 모르겠는 거다"라며 "그래서 너무 아픈 기억이 있다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

화려한 레드카펫 위에서는 상상하기 어려웠던 현실적인 고충이었다. 특히 당시 고소영은 국내를 대표하는 광고 스타로 전성기를 누리며 글로벌 브랜드 모델로까지 활동했던 상황. 칸국제영화제 초청이라는 특별한 추억은 뜻밖에도 '진주 드레스의 고통'으로 강렬하게 남게 됐다.

한편 고소영은 1993년 MBC 드라마 '엄마의 바다'를 통해 스타덤에 오른 뒤 드라마와 영화는 물론 광고계에서도 큰 인기를 누렸다. 그는 이번 영상에서 전성기 당시 1년에 10여 편의 광고를 촬영할 정도로 바쁜 일정을 소화했다고 회상했다.

olzllovely@sportschosun.com