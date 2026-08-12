랄랄, 워킹맘의 눈물 "엄마 요리 좋아하는 딸에 울컥..죄책감 컸다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 워킹맘으로서 딸에 대한 미안함과 애틋함을 전했다.

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11일 가정밥문 유튜브 채널에는 '육아 지옥+요알못 쌉가능! 충격적인 랄랄의 냉장고에서 만들어낸 조서형의 안주 레시피'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 랄랄은 육아할 때 텐션을 어떻게 끌어올리느냐고 묻자 "딸을 볼 때 제일 텐션이 높다"고 답했다. 이어 "나도 모르게 지치지만 아이가 애착 형성 시기라서 나를 불러서 뭔가 보여주면 리액션을 크게 한다"며 "아이 재우고 맥주 한 잔 마시는 게 삶의 낙"이라고 털어놨다.

랄랄은 요리에 대한 관심이 있느냐는 질문에는 "아기 낳고 현타가 많이 왔다. 언제까지 시켜 먹고 사 먹이나 싶었다"고 말했다. 그는 "주말에는 남편도 레시피 보고 요리하고, 나도 나름 계란말이 같은 걸 해서 준다. 그러면 마음 아픈 게 딸이 파는 것보다 훨씬 잘 먹는다"고 전했다.

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특히 딸이 엄마의 요리를 좋아하는 모습을 보면 울컥한다는 랄랄은 "요리할 때부터 와서 '엄마 뭐야? 맛있겠다. 먹고 싶어'라고 하니까 너무 울컥한다. 이렇게 맛있게 잘 먹고 좋아하는데 매일 해주고 싶은 마음"이라며 "그러면 울면서 또 가서 맥주를 꺼낸다"고 털어놨다.

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랄랄은 아이를 키우면 좋은 점에 대해 묻자 "말도 안 되게 맨날 웃는다. 이 세상은 지옥인데 내 옆에 천사가 있다. 헤벌쭉해서 웃고 있다. 세상은 변하지 않고 지옥인데 천사가 생기는 거다"라고 말했다.

이어 "다시 스무 살로 돌아간다면 그때 최대한 빨리 임신할 것 같다. 그 정도로 너무 행복하다"며 "결혼은 누구와 언제든 할 수 있다고 생각하는데 자궁 나이가 있고 열 달 동안 품고 또 키워야 하니까"라고 덧붙였다.

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그러면서 "키우는 게 쉽지는 않은데 많은 걸 배우는 거 같다. 진짜 힘들기는 하다. 날 깎아 나가면서 성숙해진다"며 "그게 너무 힘들고 괴로웠다. 평생을 망나니처럼 살고 싶었다3 그러나 새로운 세상을 살아가는 느낌이다. 똑같은 지옥인데 천사가 있어서 그나마 버티는 거다. 살아갈 힘이 생기고 행복하다"고 전했다.

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이날 랄랄은 딸을 위한 카레 레시피를 배우면서 "이렇게 보고 배운 다음에 해줄 생각만 해도 기쁘다"며 "진짜 너무 죄책감이 컸다. 눈물 날 것 같다"고 털어놨다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.