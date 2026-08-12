'재혼' 임형준, 전처 사이 子와 주말마다 만난다더니...단둘이 오붓한 휴가 '훈훈'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임형준이 14세 아들과 함께한 오붓한 일상을 공개했다.

Advertisement

임형준은 11일 "사춘기 아들과"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 임형준은 아들과 함께 반얀트리 수영장을 찾아 물놀이를 즐기며 여유로운 시간을 보내고 있다. 14세 사춘기 아들과 함께 시간을 보내는 다정한 모습이 눈길을 끈다.

임형준은 2012년 11세 연하의 재미교포와 결혼해 아들을 낳았지만, 2017년 합의 이혼했다. 이후 2022년 13세 연하와 혼인신고를 하며 재혼했고, 2023년에는 늦둥이 딸을 품에 안았다.

Advertisement

앞서 임형준은 여러 방송을 통해 전처와의 사이에서 얻은 첫째 아들에 대한 고마움과 미안한 마음을 털어놓은 바 있다.

Advertisement

임형준은 "주말마다 첫째 아이를 만난다"고 밝혔다. 이어 "정말 고마웠던 게 내가 아내와 오래 만난 걸 알고 있었다. 그래서 조심스럽게 '아빠가 이모랑 결혼해도 되겠니?'라고 물어봤더니 너무나 쿨하게 '아빠, 나 이런 거 TV에서 많이 봤어. 괜찮아. 아빠 결혼해. 나도 아빠 옆에 누가 있었으면 좋겠어'라고 해줬다. 아이한테 너무 고맙고 미안했다"며 눈물을 흘렸다.

또 첫째 아들을 세심하게 배려해 준 현재 아내에 대한 고마움도 드러냈다. 임형준은 "아내가 첫째와 몸으로 축구도 같이 해주면서 아이가 자연스럽게 우리 관계에 대해 이해하게 됐다. 아내가 많은 노력을 해줬다"고 전했다.

Advertisement

그러면서 첫째 아들을 결혼식에 초대하기까지 고민이 많았다고 털어놨다. 그는 "우리 결혼식을 아이가 오는 게 맞는 건지 모른 척 지나가는 게 맞는 건지 고민이 많았다. 전처가 내 결혼 소식을 축하해주고, 아이는 어떻게 할지 물어봐서 고민이라고 했더니 쿨하게 '아이가 가족인데 당연히 가야지'라고 해줬다. 아이 엄마가 결혼식 가는 걸 허락했으니 아이 의사가 중요했다"고 말했다.

Advertisement

아내는 "아빠가 다른 사람과 같이 있는 걸 눈으로 봤을 때 상처받지 않는 게 중요해서 내가 직접 물어봤다. 아이가 괜찮다고 했지만 결혼식 때 자꾸 눈길이 가더라. 표정이 어떤가 괜찮나 계속 살폈다"고 털어놨다.

임형준은 "아들이 나한테 동생 사진을 보내달라고 한다. 먼저 마음을 열어줘서 너무 고맙다"며 첫째 아들을 향한 애틋한 마음을 전했다.