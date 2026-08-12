장윤정, 둘째 딸 영국 유학 앞두고 애틋..."원하는 학교 합격 축하"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 미스코리아 진 출신 장윤정이 둘째 딸의 영국 대학 입학 소식을 전했다.

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11일 장윤정의 유튜브 채널에는 '장윤정♥요알못 막내딸, 밥은 먹고 다닐까? 유학 가는 우리딸 집밥 가르치는 vlog (특이점: 올해 초 찍고... 다시는 요리 수업이 없었다고...)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 장윤정은 둘째 딸의 영국 대학 합격 소식을 전했다. 장윤정의 딸은 영국 런던에 위치한 디자인 명문 대학교에 합격한 것으로 알려졌다.

장윤정은 "유학 가게 되면 혼자 밥 해 먹어야 해서 두 가지 정도를 가르쳐주려고 한다"며 딸에게 직접 요리법을 전수하기로 했다. 이어 "유학가서 뭘 많이 먹고 싶을 거 같냐고 했더니 계란찜이라고 해서 미역국과 계란찜을 아주 쉽게 만들 수 있는 방법을 딸한테 전수하도록 하겠다"고 말했다.

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장윤정은 딸과 함께 장을 보는 것부터 재료 손질, 요리 과정까지 하나씩 알려주며 실생활에 필요한 요리 팁을 전했다. 이후 장윤정의 어머니까지 셋이 함께 차린 밥상에 앉아 대학 합격을 다시 한번 축하했고, 케이크 촛불을 불며 기쁨을 나눴다.

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장윤정은 "원하는 대학에 합격해 축하한다. 케이크에 있는 얼굴처럼 해피하게 학교 다녀"라며 딸의 앞날을 응원했다. 장윤정의 어머니 역시 "부지런해서 잘 다닐 거다"라며 손녀를 기특해했다.

이에 딸은 "할머니 너무 고맙다. 엄마도 고맙다. 학교도 보내주고 날 이렇게 예쁘게 키워줘서 고맙다"며 가족들에게 감사한 마음을 전했다.

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한편 1970년생인 장윤정은 1987년 제31회 미스코리아 진으로 선발됐다. 이듬해 열린 '미스 유니버스' 대회에서는 한국인 최초로 2위를 차지했다. 이후 여러 방송에서 MC로 활동하던 중 1994년 결혼했으나 3년 만에 이혼했다.

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1999년 방송 활동을 중단하고 미국으로 떠난 장윤정은 15세 연상의 재미교포 사업가와 재혼했지만 2018년 또 한 번 파경을 맞았다. 슬하에는 두 딸을 두고 있다.