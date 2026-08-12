이은형, 子 2번째 생파 중 오열…시母, 꼭 안아주며 "우리 은형이 고생했어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 강재준과 이은형이 아들 현조 군의 두 번째 생일을 맞아 특별한 생일 파티를 준비했다. 특히 며느리를 향한 시어머니의 따뜻한 사랑이 더해지며 뭉클함을 자아냈다.

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11일 유튜브 채널 '기유TV'에는 "현조 생일 주간"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 강재준과 이은형은 아들 현조 군의 두 번째 생일을 맞아 집을 공룡으로 꾸몄다. 이에 눈을 뜨자마자 공룡 친구들을 만난 현조 군은 행복한 미소를 지었고, 이은형은 "현조야 생일 축하한다"라면서 아들의 두 번째 생일을 축하했다.

이어 부부는 현조가 어린이집에 간 사이 본격적인 생일 파티 준비에 나섰다. 집 안 곳곳을 풍선으로 꾸미는 것은 물론, 케이크 위에도 과자와 공룡 장난감을 올려 특별한 생일 케이크를 완성했다.

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잠시 후 현조 군의 친할아버지와 할머니, 외할머니까지 집을 찾아 손자의 생일을 함께 축하했다.

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이때 특별한 생일 케이크를 본 강재준의 어머니는 "우리 은형이 예쁘다. 어떻게 이걸 만들 생각을 했냐. 우리 은형이 최고다"라면서 며느리를 꼭 안아줬다.

이후 가족은 다 함께 생일 축하 노래를 불렀고, 이때 이은형은 눈물을 흘렸다. 이에 시어머니는 "우리 은형이 진심으로 고맙다"라면서 며느리를 따뜻하게 다독였다.

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이은형은 "현조 태어나느라 고생했다"라고 말했고, 이를 들은 시어머니는 "고생은 네가 했다"라며 남다른 며느리 사랑을 드러내 눈길을 끌었다.

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훈훈한 분위기 속 현조 군은 케이크 위에 올렸던 초콜릿을 맛본 뒤 무한 흡입해 웃음을 자아냈다.

한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며, 결혼 7년 만인 2024년 8월 아들 현조 군을 품에 안았다. 두 사람은 현재 유튜브와 SNS를 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com