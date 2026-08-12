이민정, 11살 아들 파스타 혹평에 시무룩..."엄마는 맛있었는데"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정이 직접 만든 요리에 자신감을 드러냈지만 아들의 솔직한 평가에 시무룩해지는 모습으로 웃음을 자아냈다.

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11일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "남편과 아이들 모두 좋아하는 이민정의 초간단 참치 2종 레시피"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이민정은 "내가 없을 때도 남편과 아이가 손쉽게 먹을 수 있어서 집에서 놔두면 가장 많이 없어지는 재료 중 하나가 참치다"라며 참치를 활용한 참치 무조림 찌개와 참치 오일 파스타를 만들었다.

그는 "한식은 대부분 남편이 좋아하고 양식은 아이들이나 내가 좋아한다"라고 설명하며 가족들의 취향에 맞춰 요리를 준비했다.

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참치 오일 파스타를 만들던 이민정은 "참치에 어울리는 채소가 뭐가 있을까 고민하다가 참치의 본연의 향을 건드리지 않으면서 빨리 배가 부르게 하면서 다이어트식으로 생각했을 때는 양배추가 떠올랐다"라면서 킥으로 양배추를 선택했다.

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이후 파스타를 완성한 이민정은 아들에게 건넸고, 이민정도 맛을 봤다. 그는 "다이어트를 하고 계시는 분이 있다면 양배추와 참치를 많이 넣고 면을 적게 넣는 걸 추천한다"라면서 "양배추와 너무 잘 맞는다. 양배추는 아삭하고 참치는 부드럽다. 맛있다"라고 평가했다.

이어 이민정은 '밖에서 사 먹는다고 하면 얼마까지 내실 수 있냐'는 질문에 "내가 만들었냐"라고 물어 웃음을 안겼다. 이어 "내가 만들었다고 하면 3만 8천 원"이라고 답한 뒤 "너무 비싸게 불렀나"라고 해 폭소를 자아냈다.

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하지만 아들의 평가는 달랐다. 준후 군은 "좀. 채소가 있어서"라고 솔직하게 말했고, 이민정은 "별로였냐. 엄마는 맛있었는데"라며 예상치 못한 아들의 반응에 속상함을 드러냈다. 반면 이를 맛 본 제작진은 "진짜 맛있다"라고 했고, 걱정과 달리 반응 좋은 파스타에 이민정은 환하게 웃었다.

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anjee85@sportschosun.com