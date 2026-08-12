홍경민 10살 딸, 아침 차리고 동생 케어하는 'K-장녀'..."도와주는 거 싫어해" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정안지 기자]홍경민의 10살 딸 라원 양이 스스로 학교 갈 준비를 하고 아침까지 차리는 의젓한 모습으로 놀라움을 안겼다.

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11일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '육아 이몽'으로 흔들리는 홍경민, 김유나 부부의 결혼 생활이 최초 공개됐다.

홍경민과 아내 김유나는 과거 한 방송에서 해금 연주가와 가수로 처음 만나 8개월 만에 결혼했다. 이후 두 딸을 낳고 어느덧 결혼 13년 차가 된 부부.

이때 홍경민은 "가수가 노래 따라간다고 아내와의 우정이 흔들리고 있다"라고 털어놨다. 아내 역시 "단 한 번도 이몽이 됐던 적이 없는데 요즘 들어서 아이들 키우면서 많이 부딪히게 됐다"라고 말했다.

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이후 가족의 일상이 공개됐다. 아빠 홍경민 옆에서 깬 라원 양은 혼자 학교 갈 준비는 물론 스스로 아침상을 차려 MC들을 놀라게 했다. 김구라는 "너 아이 편하게 키운다"라고 말했고, 이지혜도 "편하다. 10명도 키우겠다"라며 거들었다.

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엄마 김유나는 "올해부터 누가 도와주는 걸 되게 싫어하더라"면서 "아침밥을 혼자 차리게 된 이유가 뭘 해주면 '안 먹겠다. 내가 해 먹겠다'라고 하더라. 동생 준비물까지 챙길 때도 있다"라고 밝혔다.

아이들이 등교한 뒤 부부가 마주 앉은 아침 식사 자리에서 또 다른 육아 이몽이 시작됐다. 앞서 등교 전 라원 양은 용돈으로 2,000원을 달고 했지만, 홍경민은 5,000원을 줬다. 이에 아내는 "1,000원이면 되지 왜 5,000원이나 주냐"라고 했고, 홍경민은 "아이스크림이 1,000원이다"라면서 부부는 딸의 용돈을 두고 서로 다른 생각을 드러냈다.

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아내는 "결혼해서 단 한 번도 싸운 적도 없고 부딪힌 적도 없다. 육아만큼은 끝이 안 나는 것 같다"라며 "매달 1일에 15만 원 씩 준다. 그 돈을 쓰면 되는데 자꾸 주더라"라고 불만을 드러냈다. 이에 홍경민은 "용돈은 쓰라고 주는 돈이 아니다. 통장에 모아서 나중에 목돈이 될 수 있게끔 해주고 싶은 거다"라고 설명했다.

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용돈에 이어 미디어 통제와 학원 이슈로 논쟁이 번졌다. 홍경민은 "영어, 수학, 논술, 학습지, 공부방, 바둑, 발레, 수영, 리듬체조, 줄넘기 등 학원만 12개 다녔다"라면서 "아내에게 학원 줄이자고 설득을 했다"라고 했다.

이에 아내는 "처음에는 화가 났다"라면서 "아빠가 기댈 구석을 마련해준다. 학원 안 간다고 하면 아빠가 편을 들어주니까 내가 없을 때 아빠한테 '학원 가기 싫다. 선생님한테 아빠가 전화해 달라'고 하더라"면서 한숨을 내쉬었다.

anjee85@sportschosun.com