'환연4' 박현지, SNS에 욕설 폭발 "X발, 이게 무슨 X같은"..결국 '빛삭'

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[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애4' 출연자 박현지가 일본 여행 중 욕설이 담긴 게시물을 올렸다가 급히 삭제했다.

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박현지는 지난 11일 자신의 SNS에 일본 지도가 담긴 화면을 공유했다. 일본 여행 중이던 박현지는 지도와 함께 "아 X발 내내 시부야에 있다가 힘들어서 호텔 들어와서 쉬다가 이제 슬슬 돈키호테 갈려고 지금 검색했는데 시부야밖에 없음. XX 이게 무슨 X같은"이라고 적었다.

공개된 지도에는 박현지가 돈키호테 매장을 검색한 기록과 현재 위치가 함께 표시돼 있었다. 앞서 머물렀던 시부야에 돈키호테 매장이 있다는 사실을 뒤늦게 확인하면서 불만을 드러낸 것으로 보인다.

이후 박현지는 해당 게시물을 빠르게 삭제했다. 비공개 계정에 올리려던 게시물을 실수로 공개한 것으로 추정된다. 게시물을 삭제한 뒤에는 한 의류 매장에서 촬영한 사진을 올리며 "ㅎㅎ;"라고 덧붙여 자신의 실수를 의식한 듯한 반응을 보였다.

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한편 박현지는 대한항공 승무원 출신으로 '환승연애4'에 출연해 인기를 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com