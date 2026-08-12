‘정준영 단톡방’ 이종현, 결혼·파경 고백도 삭제...SNS 재개 하루 만에 중단 [종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 8년 만에 SNS를 다시 열며 "더 많은 분들과 소통하겠다"고 했던 씨엔블루 출신 이종현이 하루 만에 활동 중단을 선언했다. 결혼과 관계 정리 사실을 고백한 글은 삭제한 뒤 내용을 수정해 다시 올렸고 뷰티 브랜드 홍보를 위한 행보가 아니냐는 추측에도 선을 그었다.

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이종현은 지난 11일 자신의 SNS에 "오랫동안 마음에 담아두었던 이야기를 전하려 한다"며 장문의 글을 게재했다. 그는 과거 자신의 행동으로 씨엔블루 멤버들까지 오해와 비난을 받아왔다며 미안한 마음을 전했다. 일부 팬들 사이에서 제기된 멤버들과의 불화설도 직접 부인했다.

이종현은 "일부 팬분들께서는 제가 멤버들에게 외면당했다고 생각하셨을 수도 있지만 이는 전혀 사실이 아니다"라며 "팀을 나오게 된 것은 온전히 제 잘못과 선택이었다"고 밝혔다. 당초 공개한 글에는 그동안 알려지지 않았던 개인사도 담겼다. 이종현은 연예계를 떠난 뒤 "가정을 꾸리기도 했으나 서로의 길을 위해 정리를 해나가는 과정에 있다"며 결혼과 파경을 암시했다.

그러나 해당 글은 얼마 지나지 않아 삭제됐다. 이후 다시 올린 입장문에서는 결혼과 관계 정리에 관한 내용이 빠졌다. 대신 "연예계를 떠난 이후 개인적인 삶 역시 여러 시련이 있었다"는 표현만 남겼다.

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뷰티 마케터 근황을 공개한 뒤 불거진 홍보성 게시물 추측에도 입장을 밝혔다. 그는 "연예계 복귀를 위해 쓰는 글이 결코 아니다"라며 현재 SNS에서 언급되는 일부 브랜드와 제품은 자신과 직접적인 관련이 없다고 강조했다.

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이종현은 앞선 10일 약 8년 동안 비워뒀던 SNS 계정을 다시 사용하기 시작했다. 계정이 해킹돼 아이디와 소개글 수정을 요청한 상태라고 설명한 그는 사무실에서 노트북으로 업무를 보거나 화장품을 살펴보는 모습도 공개했다. 그는 "세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었다. 그 후로는 살아보려 일을 배웠다"며 지난 8년간 뷰티 분야 마케팅 일을 해왔다고 알렸다. 이어 "앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분들과 소통하며 살겠다"고 SNS 활동 재개를 예고했다.

하지만 불과 하루 만에 입장은 달라졌다. 이종현은 수정한 입장문 말미에 "이 글을 마지막으로 더 이상의 SNS 활동이나 추가적인 소통은 하지 않으려 한다"고 밝혔다. 이어 "완전히 평범한 비연예인의 삶으로 돌아가 지난 과거를 반성하며 이 사회에 부끄럽지 않은 바른 삶을 살아가겠다"고 덧붙였다.

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한편 이종현은 2019년 이른바 '정준영 단톡방' 논란에 휩싸였다. 당시 소속사는 이종현이 카카오톡에서 불법 촬영물을 보고 여성 비하 및 성과 관련한 부적절한 대화를 나눈 사실을 인정하며 사과했다. 이후 군 복무 중 여성 BJ에게 보낸 메시지까지 논란이 되면서 같은 해 씨엔블루에서 탈퇴하고 연예계 활동을 중단했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com