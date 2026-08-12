"왜 사과하냐 화내는 분들 이해"...김희철, 태극기 비판 번복에 '갑론을박' 직접 등판

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[스포츠조선 김준석 기자] 슈퍼주니어 김희철이 인천시 광복절 기념 현수막 속 태극기가 거꾸로 표현됐다고 판단해 비판했다가 자신의 잘못을 인정하고 사과한 가운데, 이후 자신을 둘러싼 '정치색 논란'에 직접 입을 열었다

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김희철은 태극기와 참정권에 대한 문제 제기가 특정 정치 진영을 지지하거나 반대하려는 뜻은 아니었다며 "우파 좌파가 왜 나오냐"고 선을 그었다.

김희철은 11일 자신의 SNS에 "궁금한 게 있습니다"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 먼저 "며칠 전 갑작스러운 제 사과문을 보고 왜 사과하냐며 화내는 분들, 이해한다"며 "제 의도를 너무 빙빙 돌려 말했으니 그럴 만하다"고 운을 뗐다.

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이어 태극기 현수막을 비판했던 자신을 향한 반응을 언급하며 "제가 지금 왼편 오른편에 서서 다른 한쪽을 반대했습니까?"라며 "태극기 거꾸로 된 게 계속 보이는데 화나는 거 정상 아닌가요? 우리 다 같은 대한민국 국민 아닙니까?"라고 반문했다.

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특히 자신의 발언을 둘러싼 정치적 해석에는 분명하게 선을 그었다. 김희철은 "저는 뒤집어진 태극기, 참정권 얘기만 꺼냈는데 여기서 갑자기 우파 좌파가 왜 나와요? 움파룸파도 아니고"라고 말했다.

또 "선관위, 참정권, 부정선거 이야기만 해도 애초에 선택의 자유가 있는 한국에서 내가 누구를 뽑든, 손가락을 한 개를 들든 두 개를 들든, 니코니코니를 하든, 옷을 빨갛게 입든 파랗게 입든 핑크를 입고 사진을 찍든 말든 왜 그렇게 예민하게 보고 서로 물어뜯는지 잘 모르겠다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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그러면서 "근데 이건 뭐, 뽑을 기회조차 안 주는데 당연히 화나죠"라고 덧붙였다.

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김희철은 이 과정에서 6·25전쟁 당시 이산가족이 된 할아버지의 사연도 공개했다.

그는 "저는 돌아가신 할아버지를 매우 사랑한다"며 "할아버지께서는 6·25전쟁 당시 가족분들과 헤어지셨고, 매우 어린 나이에 홀로 남아 이산가족이 되셨다"고 밝혔다.

이어 "남침을 한 북한 정권을 좋아할래야 좋아할 수 없다"고 강조했다.

끝으로 김희철은 "저는 여러분께 사랑도 받고, 미움도 받는 연예인이기 전에 강원도에서 태어난 사랑스러운 대한민국 사람"이라고 글을 마무리했다.

앞서 인천시는 지난 6일 제81주년 광복절을 맞아 '빛을 되찾은 그날'이라는 문구와 독립운동가가 양손으로 태극기를 들고 있는 모습이 담긴 기념 현수막을 게시했다.

이후 SNS를 중심으로 현수막 속 태극기의 위아래가 뒤집혀 있다는 지적이 제기됐다. 김희철 역시 관련 게시물에 "X돌았네"라는 댓글을 남겼으며, 같은 슈퍼주니어 멤버 최시원도 태극기 이모티콘을 남겼다.

그러나 인천시는 현수막 속 태극기가 독립운동가가 태극기를 흔드는 모습을 아래에서 올려다본 구도로 표현된 것이라고 설명했다. 보는 사람의 위치와 방향을 고려하면 정상적으로 표현된 문양이라는 입장이었다.

논란이 확산되자 인천시는 지난 8일 해당 현수막을 철거했다. 김희철 역시 이후 자신의 판단에 잘못이 있었다며 사과했다.

김희철은 당시 "하루 만에 사과문을 보시는 여러분들께서 황당하시겠지만 제 잘못이 있습니다"라며 태극기를 든 사람의 모습과 구도를 제대로 인지하지 못한 채 태극기 문양만 보고 판단했다고 인정했다.

이후 그의 사과를 두고도 온라인에서 정치적 해석과 갑론을박이 이어졌고, 김희철이 다시 장문의 글을 통해 자신의 입장을 밝히면서 논란에 직접 대응했다.

narusi@sportschosun.com