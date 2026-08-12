박수홍 딸, 21개월 폭풍성장에 확 달라진 얼굴...엄마 닮은줄 알았더니 "아빠랑 똑같아"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 남편 박수홍과 딸 재이의 놀라운 '붕어빵' 외모에 감탄했다.

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김다예는 지난 11일 자신의 일상을 공유하며 딸 재이와 박수홍의 다정한 모습을 공개했다.

특히 김다예는 운전을 마친 뒤 백미러를 통해 두 사람의 모습을 확인하고 깜짝 놀랐다. 아빠 품에 얌전히 안겨 있는 재이의 얼굴이 박수홍과 쏙 빼닮았기 때문.

김다예는 "진짜 똑같이 생겼다"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 "도착해서 백미러 봤는데...똑같이 생긴 사람들이 있다"라고 전하며 아빠와 딸의 남다른 닮은꼴을 재치 있게 표현했다.

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무엇보다 아빠를 쏙 빼닮은 듯한 재이의 모습이 눈길을 끌면서 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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두 사람의 '붕어빵' 외모에 김다예 역시 새삼 놀란 모습. 앞서 '엄마 붕어빵'으로 불리며 김다예를 닮았다 전해진 재이는 어느새 아빠와 닮은 얼굴로 엄마를 놀라게 했다.

한편 박수홍과 김다예는 지난 2021년 23세의 나이 차를 극복하고 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했고, 2024년 딸 재이를 품에 안으며 부모가 됐다.

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특히 재이는 태어난 지 불과 3개월 만에 광고 17편을 촬영한 사실이 알려지며 어린 나이부터 뜨거운 관심을 받았다.

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shyun@sportschosun.com