'심형탁子' 하루, 평양냉면 얼마나 맛있었으면…"그릇 들고 드링킹" ('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 심형탁의 아들 하루가 '평양 냉면사랑단'에 합류한다.

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12일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 632회는 '우리의 행복은 지금' 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께한다. 특히 스파게티, 우동면, 칼국수 등 면요리를 섭렵해온 '면러버' 하루가 평양냉면의 맛에 눈을 뜨며 멈출 수 없는 냉면 먹방을 선보인다.

태어나서 처음으로 평양냉면을 맛보게 된 하루는 시원해 보이는 냉면의 등장에 시선을 떼지 못한다. 맛잘알 베이비 답게 하루는 먼저 에피타이저로 고기를 선택해 입맛을 돋운다. 이어 평양냉면을 먹을 차례가 되자 하루는 스푼으로 국물부터 한 입 맛보며 미식가 포스를 뽐낸다고.

하루는 국물 한입만으로 평양냉면의 맛에 반해버린 듯 냉면을 달라고 온몸을 버둥거린다. 이어 아빠가 그릇에 냉면을 덜어주자 레벨업한 포크 스킬로 냉면을 들어올려 흡입한다고. 양볼이 빵빵하게 평양냉면을 입에 넣고 오물거린 하루는 아빠가 주는 기다란 면발도 쭉쭉 빨아들이며 면러버의 위엄을 과시한다.

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그런가 하면, 하루의 관찰력이 일취월장해 감탄을 유발한다. 하루는 그릇에 냉면을 덜어주는 아빠의 행동을 하나하나 관찰한 뒤 스스로 냉면을 덜어 먹어 심형탁을 깜짝 놀라게 한다고. 심형탁은 "하루가 스스로 리필해서 먹는 거 처음 봐"라며 감격하더니 하루의 평양냉면 먹방에 흐뭇한 미소를 지었다는 후문. '평냉사랑단'에 합류한 면러버 하루의 냉면 먹방은 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com