소재원, 하영에 2차 일침 “소록도 가보시라, 자랑스러운 조상 뒀다면”

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[스포츠조선 조민정 기자] "소록도에 가서 직접 확인해보라"

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작가 소재원이 증조부 친일 행적 논란에 휩싸인 배우 하영을 향해 다시 한번 강도 높은 비판을 내놨다. 이번에는 소록도의 아픈 역사까지 직접 언급하며 하영의 가족사 발언을 정면으로 겨냥했다.

소재원은 11일 자신의 SNS에 "그녀의 참을 수 없이 가벼운 집안 자랑에 조심스럽고 또 조심스럽게 이 이야기를 전하고자 한다"며 장문의 글을 게재했다. 그는 2014년 새로운 작품 취재를 위해 소록도를 방문했던 당시를 떠올렸다. 소재원은 "'작은 사슴'이라는 뜻을 품은 섬의 첫인상은 참 예쁘다는 것이었다"며 "하지만 얼마 지나지 않아 두 눈은 쉴 새 없이 쏟아지는 눈물 속에 젖어갔다"고 회상했다. 이어 "잠시라도 섬의 경치에 감탄사를 연발한 나를 책망해야만 했다"며 소록도에 남아 있는 아픈 역사를 강조했다.

소재원은 "결코 당당하다고 이야기할 수 없는 역사가 바로 소록도"라며 "평범한 누군가에게는 의술이 사람을 살리는 인술이었지만 소록도에서는 살술이었다"고 주장했다. 그러면서 하영을 향해 직접 소록도를 찾아가 볼 것을 요구했다.

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그는 "그리 당당하고 자랑스러운 조상을 두셨다면 소록도에 가봐라"며 "그곳에서 일제강점기와 대한민국이 행한 비극의 역사를 마주해 보길 바란다"고 말했다. 그러면서 "당신의 세 치 혀가 얼마나 귀하디귀한 희생과 억울하고 원통한 역사를 보잘것없게 만들었는지를 꼭 두 눈과 귀로 확인해라"고 날을 세웠다.

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소재원이 하영을 공개적으로 비판한 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 하영의 증조부를 둘러싼 친일 행적 논란이 불거지자 관련 기사를 공유하며 "광복절을 앞두고 씁쓸한 기사를 봤다"고 적었다. 그는 "살다 살다 친일파 조상 자랑질까지 보게 되다니"라며 "우리는 앞으로 아이들에게 성공과 영광의 법칙으로 더러운 매국을 가르쳐야 할지도 모르겠다"고 강하게 비판했다.

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하영을 둘러싼 논란은 최근 방송에서 가족사를 공개하면서 시작됐다. 하영은 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 자신이 4대째 이어진 의사 집안 출신이라고 밝히며 증조부가 일본에서 양의학을 배운 뒤 한양에서 의원을 열고 고종 황제를 진료했다고 소개했다. 이후 하영이 언급한 증조부가 의사 안상호라는 사실이 알려지면서 그의 일제강점기 행적이 재조명됐다. 특히 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록이 알려지며 친일 행적 논란으로 번졌다.

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하영의 소속사는 당초 관련 의혹에 대해 사실과 다른 부분이 있다고 반박했지만 이후 입장을 정정했다.

소속사는 "추가 확인 결과 하영의 증조부 안상호가 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라 있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com