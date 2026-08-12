고소영, 정우성·전지현과 '위험천만' CF 촬영…"감전 위험에 타박상까지"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 정우성, 전지현과 함께한 과거 CF 촬영 현장을 떠올리며 감전 위험에 타박상까지 입었던 아찔한 비하인드를 공개했다.

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11일 고소영은 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 출연했던 광고들을 다시 보며 당시 촬영 현장에 얽힌 추억과 에피소드를 털어놨다.

이날 고소영은 정우성, 전지현과 함께 촬영한 의류 브랜드 지오다노 광고를 보자 당시 기억을 생생하게 떠올렸다.

고소영은 "이때 기억난다. 정우성 씨도 그렇고 전지현 씨도 그렇고 엄청 몸을 안 사리고 열심히 촬영했다"고 회상했다.

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특히 촬영 과정이 상당히 위험했다고 밝혔다.

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고소영은 "정말 위험했다. 진짜 넘어진 거다"라며 "감전도 있을 수 있는 상황에서 엎어지고 난리도 아니었다"고 말했다.

이어 "지금 생각하면 말도 안 되는 환경이었다"며 "여기저기 타박상 나고 난리 났다"고 털어놨다. 화려하게 완성된 광고 뒤에는 세 배우가 부상 위험까지 감수하며 몸을 던졌던 촬영 과정이 있었던 셈이다.

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당시 촬영 방식 역시 지금과는 사뭇 달랐다고 했다. 고소영은 "아무 콘티도 없었다. 정말 세 마리를 풀어놓고"라며 정우성, 전지현과 자유롭게 촬영에 임했던 상황을 재치 있게 표현했다.

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그러면서 "어떻게 됐겠어. 막 난리가 난 거다"라고 웃으며 회상했다. 정해진 동선과 연출에 맞춰 움직이기보다 세 사람이 현장에서 자유롭게 움직이며 만들어낸 장면들이 광고에 담겼던 것으로 보인다.

위험했던 순간들이 있었음에도 당시 촬영은 즐거운 기억으로 남았다.

고소영은 "그래도 즐겁게 잘 찍긴 했다"고 덧붙였다.

고소영과 정우성, 전지현은 과거 지오다노 광고 모델로 함께 활약하며 남다른 호흡을 보여줬다. 세 사람 모두 당대를 대표하는 스타로 주목받았던 만큼 이들이 한 광고에 함께 등장한 모습 역시 큰 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com