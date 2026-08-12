이효리, 통장 100만원도 안 되는 무명배우 커플에 조언 "둘이 뭉치면 완벽"

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[스포츠조선 정유나 기자] '연애전쟁'의 이효리가 다른 경제 관념으로 갈등을 빚고 있는 7년차 무명배우 커플에게 "부족한 부분을 서로 채워주며 함께 시너지를 내는 것이 사랑"이라며 따뜻한 조언을 건넸다.

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지난 11일(화) 방송된 JTBC 연애 리얼리티 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 8회는 특별 외교관으로 개그맨 김원훈이 출연한 가운데 배우의 꿈을 키우며 장기 연애 중인 '7년 커플'이 의뢰인으로 등장해 눈길을 끌었다.

같은 대학에서 연기를 전공하며 연인으로 발전한 강빈, 이수빈 커플은 여전히 "오늘도 내일도 모레도 사랑해"라며 하루를 마무리하는 커플이지만 불확실한 미래와 경제적 문제로 자주 부딪혔다. 남친의 등장에 김원훈은 "너무 잘생기셨는데"라며 눈을 떼지 못하고, 서장훈은 "약간 윤시윤씨 닮았다"라고 훈훈한 비주얼에 감탄했다.

윤시윤 닮은 꼴인 배우 남친은 불규칙적인 작품 활동으로 고정 수입이 없는 와중에도 매일 아침 4시간씩 운동을 해 여친의 걱정을 샀다. 여친은 극단을 운영하며 공연을 연출하고, 영어 뮤지컬 학원 강사일까지 병행하며 생계와 꿈을 동시에 쫓고 있었다. 남친은 현재 통장 잔고가 100만원도 채 되지 않는다는 사실을 밝혀 모두를 놀라게 했다. 생활비는 물론 데이트 비용도 부족한 상황에도 크로스핏 대회 때문에 공연 스케줄을 잡지 않자 여친은 실망감을 드러냈다. "평소 돈에게 쫓기지 말고 돈이 나를 쫓아오게 하라는 명언을 좋아한다"라고 말하는 남친에게 김희철은 "혼자만 너무 꽃동산에서 살고 있는 것 같다"며 남친의 부족한 현실 감각을 꼬집었다.

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남친이 과거 영상 편집일을 하며 얻은 수입을 동아리에 기부했다는 것이 공개되자 서장훈은 "기부는 좋지만, 자기가 쓸 돈도 없으면서 기부를 하는 건 폼을 잡는 거다. 미래를 위한 저축이 먼저다"라며 현실적인 조언을 건넸다.

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그런가 하면, 여친은 남친의 연기 열정이나 경제력을 무시하는 듯한 발언으로 남친의 자존심에 상처를 줘 눈길을 끌었다. 여친은 "오빠가 잘 생겼다고 생각한다"라며 "연기보다는 외모로 승부를 봤으면 좋겠다"라고 말하며 남친의 연기력을 낮춰 보았고, 이에 서장훈은 "외모로 승부를 보려면 더 나이가 들기전에 결판이 나야 한다"라고 걱정을 드러냈다. 이어 여친은 "결혼을 위해 가장 먼저 극복해야 할 가치관은 경제 관념"이라고 말해 남친을 의기소침하게 만들었다. 이에 남친은 "마흔 까지는 배우의 꿈을 위해 노력하고 싶은데 결혼 얘기를 들으면 책임감과 압박감이 있다"고 털어놨다.

두 사람의 갈등은 남친의 여사친 문제에서 정점에 달했다. 여친은 "남친과 여사친이 과거 서로에게 호감이 있다고 오해하는 해프닝이 있었고 그 에피소드로 단편영화를 만들었다더라"라며 여사친을 경계하는 이유를 밝혔다. 이어 "절대 단둘이 만나는 건 허락할 수 없다"는 여친에게 남친은 "그저 가족처럼 소중한 친구"라며 물러섬 없이 대립각을 세워 충격을 선사했다. 알고 보니 여사친은 남친의 1호팬을 자처하며 남친의 자존감을 지켜준 사람이었던 것.

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'특별 외교관'으로 출연한 김원훈은 "나도 와이프를 같은 대학에서 연기 전공을 하며 만나서 내 과거를 보는 느낌이다"면서 "무명시절에 아르바이트했던 공장 트럭을 타고 다니며 데이트를 했다"며 무명배우 커플이 겪는 경제적인 어려움과 갈등에 깊이 공감했다. 또한 "서로를 이해하며 건강하게 꿈을 이뤄나가는 관계가 되기를 바란다"라고 두 사람의 관계를 응원했다.

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무엇보다 이효리는 "만남을 갖는다는 건 부족한 부분을 서로 메워주기 위해서인 것 같다"라며 "남친에게 왜 경제관념이 왜 없냐고 싸우기보다는 서로 부족한 부분을 서로 채워주면서 시너지를 내는 관계가 되길 바란다"고 조언했다.

이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈의 진심 어린 조언과 응원 속에서 두 사람은 다시 '만남'을 선택하면서 사랑을 재확인했고, 서로를 바라보며 "오늘도, 내일도, 모레도 사랑해"라고 애틋한 마음을 전해 흐뭇함을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com