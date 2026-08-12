그릴즈 낀 지드래곤…빅뱅, 3인 아우라

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[스포츠조선 백지은 기자] 3뱅의 아우라다.

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12일 YG엔터테인먼트는 '[빅] 비주얼 포토-3 버전'을 게제했다.

공개된 사진은 빅뱅 특유의 독보적인 개성과 스타일로 눈길을 끈다. 지드래곤은 뜨거운 불길을 연상시키는 배경을 바탕으로 포토제닉한 포즈를 취해 아이코닉한 면모를 드러냈고, 태양은 과감한 핑크빛 스파이키 헤어스타일을 완벽하게 소화하며 여유로운 표정과 제스처로 시선을 사로잡았다. 대성은 화려한 패턴의 상의에 클래식한 재킷을 매치, 시크하면서도 세련된 아우라를 발산했다.

빅뱅은 데뷔 20주년 기념일인 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '빅'을 발매한다. 제목처럼 지난 20년간 음악 시장에 거대한(BIG) 흐름을 만들어온 이들의 귀환인 데다, 앞서 YG 측이 "데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 현재를 가장 선명하게 보여주는 곡"이라고 전한 만큼 이들이 새롭게 펼쳐낼 음악 세계에 기대가 모인다.

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빅뱅은 고양 공연을 시작으로 북미 유럽 오세아니아 아시아 등 전세계 19개 도시에서 33회에 걸쳐 월드투어 'XX : 코스모스'를 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com