"한국서 안 낳아"...'임신 5개월' 백진경, 영국 출산 결심한 진짜 이유

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[스포츠조선 김수현기자] 영국인 남편과 결혼해 임신 5개월 차에 접어든 유튜버 '명예영국인' 백진경이 한국이 아닌 영국에서 출산하겠다는 계획을 밝혔다.

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지난 11일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 현재 한국에 머물고 있는 백진경이 출연해 임신과 출산 계획, 영국 생활 등에 대한 이야기를 나눴다.

이날 조혜련은 백진경에게 "이제 아이를 낳으면 쉴 때 영국에서 촬영해도 되겠다"라고 말했고, 백진경은 "영국에서 유튜브를 하고 스펙트럼을 넓히려고 한다"라고 답했다.

영국인 남편과 결혼한 백진경은 현재 임신 5개월 차다. 그는 뱃속 아기에 대해 "하프 브리티시다"라며 흐뭇한 미소를 지었다. 이에 조혜련은 "얼마나 예쁘겠냐"라며 예비 엄마를 향한 따뜻한 미소를 보였다.

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백진경은 아기의 성별도 공개했다. 그는 "딸이다"라며 태명이 '치즈'라고 밝혔다. 이어 "12월 8일이 출산 예정일이다"라고 덧붙이며 출산을 앞둔 설렘을 드러냈다.

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하지만 이야기가 출산 장소로 넘어가자 분위기가 한층 흥미로워졌다. 한국과 달리 산후조리원 문화가 익숙하지 않은 영국에서 출산을 계획하고 있다는 백진경의 말에 조혜련과 이경실은 놀라움을 감추지 못했다.

백진경은 영국의 출산 환경에 대해 자신의 경험과 들은 이야기를 전하며 "만약에 영국에서 애를 낳으면 다음날 아침에 식빵 한 조각만 준다. 그리고 퇴원이다"라고 말했다.

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뜻밖의 이야기에 조혜련과 이경실은 깜짝 놀랐고, 이경실은 "아기는 아마 한국 와서 낳겠구나"라고 예상했다.

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그러나 백진경의 대답은 단호했다. 백진경은 "아니다. 전 영국에서 아이를 낳을 거다"라며 영국 출산 계획을 확고하게 밝혔다.

특히 백진경은 자신의 신체 조건을 언급하며 "제가 비욘세 엉덩이지 않냐. 한 번에 쫙 나올 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

출산 시간에 대한 이야기도 이어졌다. 백진경은 사람마다 진통 시간이 크게 다르다는 이야기를 들었다며 "진통을 스물 몇 시간 하는 사람도 있다더라"라고 말했다.

이에 이경실은 자신의 출산 경험을 털어놓았다. 이경실은 자연분만을 원했지만 출산 과정에서 아기의 자세 때문에 결국 제왕절개를 하게 됐다고 밝혔다.

이경실은 "결국 나중에 보니까 애가 거꾸로 있더라. 그래서 수술했는데 자연분만 한 사람들은 금방 일어난다. 그런데 제왕절개 한 사람들은 바로 못 일어난다"라며 선배 엄마로서 자신의 경험을 전했다.

영국에서 출산하겠다는 백진경을 위해 친정어머니도 직접 영국으로 향할 예정이다.

이경실은 "우리나라 엄마들은 다 그런 게 있다. 엄마가 분명히 미역국 끓여주실 거다. 우리나라 사람들은 한국식으로 해야 된다"라며 출산을 앞둔 딸을 걱정하는 한국 엄마의 마음에 공감했다.

백진경 역시 영국에서 출산을 준비하면서도 가족의 도움을 받을 예정인 만큼, 새로운 환경에서 첫 아이를 맞이할 준비에 한창인 모습이다.

한편 백진경은 영국 생활과 문화 등을 소개하는 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하며 많은 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com