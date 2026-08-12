엑소 출신 타오, 아내 뺨 때리는 듯한 영상 확산…원본 보니 반전

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 엑소 출신 중국 가수 타오가 아내 쉬이양의 뺨을 때리는 듯한 영상으로 논란에 휩싸였다.

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짧게 편집된 영상이 빠르게 확산되며 비판이 쏟아졌지만, 원본 영상이 공개되면서 예상치 못한 전후 상황이 드러났다.

11일 유튜브와 각종 SNS 등 온라인상에는 '장난치곤 선 넘었다고 말 나오는 타오' 등의 제목으로 타오와 쉬이양의 과거 라이브 방송을 편집한 영상이 확산됐다. 해당 영상은 높은 조회수를 기록하며 화제를 모았다.

짧게 편집된 영상만 보면 다소 충격적이다.

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타오가 쉬이양과 마주 보고 대화를 나누던 중 그의 얼굴을 향해 손을 뻗는 장면이 등장한다. 이후 쉬이양 역시 타오의 뺨을 때리는 듯한 행동을 보인다.

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일부 편집 영상에서는 마치 타오가 먼저 쉬이양의 뺨을 때리고, 이에 쉬이양이 곧바로 맞대응한 것처럼 보이기도 했다.

영상이 빠르게 퍼지면서 두 사람의 행동을 두고 여러 해석이 나왔다. 부부끼리 장난을 치는 상황이라 하더라도 얼굴을 때리는 듯한 행동은 지나친 것 아니냐는 지적이 나왔고, 일각에서는 타오가 아내에게 먼저 손을 댄 것 아니냐는 의혹까지 제기됐다.

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그러나 원본 영상의 전후 상황은 달랐다.

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당시 두 사람은 심각한 분위기에서 다투고 있던 것이 아니라 함께 게임을 하며 장난을 주고받고 있었다.

이 과정에서 쉬이양이 먼저 타오의 뺨을 때렸고, 타오는 이를 심각하게 받아들이기보다 웃으며 넘기는 모습을 보였다. 이후에도 두 사람은 웃으며 장난을 이어갔다.

온라인에서는 문제가 된 짧은 편집 영상과 원본 영상을 나란히 비교한 영상까지 등장했다.

일부 장면만 떼어놓고 볼 경우 두 사람의 행동 순서와 당시 분위기가 실제와 다르게 받아들여질 수 있다는 지적이 나왔다.

이에 타오가 먼저 쉬이양에게 손을 댄 것으로 받아들였던 일부 누리꾼들 사이에서도 원본을 확인하지 않은 채 상황을 단정해서는 안 된다는 반응이 이어졌다.

다만 원본 영상이 알려진 뒤에도 두 사람이 주고받은 장난 자체에 대해서는 의견이 엇갈렸다.

일부 팬들은 "다음부터는 하지 마라 타오야", "둘 다 장난이 너무 심하다" 등 부부 사이의 장난이라 하더라도 과격한 신체 접촉은 자제할 필요가 있다는 반응을 보였다.

반면 "두 사람이 서로 장난치는 것뿐", "쉬이양도 마지막에 웃고 있는데 지나치게 확대 해석할 필요는 없어 보인다" 등 짧은 영상만으로 부부 사이의 상황을 심각한 갈등으로 해석하는 것은 무리라는 의견도 나왔다.

한편 타오는 2012년 엑소 멤버로 데뷔해 활동하다 2015년 팀을 떠났다. 이후 중국을 중심으로 가수와 배우, 사업가 등으로 활동해왔다.

쉬이양은 과거 SM엔터테인먼트 연습생으로 생활했으며 SM루키즈를 통해 국내 팬들에게도 얼굴을 알렸다. 이후 중국으로 활동 무대를 옮겼다.

오랜 기간 열애설에 휩싸였던 타오와 쉬이양은 2024년 혼인신고 사실을 공개하며 부부가 됐다.

narusi@sportschosun.com