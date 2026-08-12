이지현 12세 아들, 'ADHD 치료' 받더니 반전..."수학 천재·한국의 일론머스크"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 이지현이 사춘기에 접어든 12세 아들과 오붓한 시간을 보내며 행복한 엄마의 모습을 보였다.

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지난 11일 이지현은 자신의 일상을 공개하며 "엄마 소원 성취한 날"이라고 전했다.

이날 이지현은 아들과 단둘이 데이트에 나섰고, 자신이 운영하고 있는 미용실에서 직접 아들의 헤어와 두피 관리를 해줬다.

이지현은 "사춘기 아들! 꼭 안아주기엔 정수리 살짝 부담스럽죠. 엄마 소원이었어요. 아들 두피 스케일링 하는 거요"라고 말했다.

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이어 "호르몬 폭발이라 두피 스케일링만 해줘도 정수리 냄새가 싹 잡히거든요"라며 사춘기 아들을 둔 엄마로서의 현실적인 고민을 털어놨다.

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아들의 헤어스타일도 직접 관리했다. 이지현은 "그리고 커트... 요즘 사춘기 남자아이들 머리 안 자르려고 집집마다 난리더라고요. 날도 더운데 엄마들 마음은 환장"이라고 말해 같은 고민을 가진 부모들의 공감을 자아냈다.

하지만 이날만큼은 엄마의 말을 잘 들어주는 아들에 행복해진 이지현은 "수학 천재. 한국의 일론머스크 (교수님이 해주신 말)"이라며 똑똑한 아들을 폭풍 자랑하기도 했다.다.

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한편 이지현은 두 차례 이혼의 아픔을 겪은 뒤 현재 두 자녀를 홀로 양육하고 있는 싱글맘이다.

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아이들을 책임지며 생계를 이어가기 위해 새로운 도전에 나섰고, 꾸준한 노력 끝에 미용 기술 자격증을 취득해 헤어 디자이너로 변신하며 화제를 모았다.

특히 최근에는 ADHD 증상을 보이는 아들의 전문적인 교육과 치료를 위해 잠시 미국행을 선택했던 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com