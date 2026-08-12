‘호프’로 떴는데 여전히 화환 배달…'조인성 구한' 서범식 "아들이 준 생활비에 울컥”

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '호프'로 뒤늦게 스포트라이트를 받은 배우 서범식이 여전히 결혼식장과 장례식장을 돌며 화환을 배달하고 있다고 밝혔다. 배우로 살아가는 아버지를 위해 큰아들이 아르바이트로 모은 2000만원을 생활비에 보태라며 건넸다는 사연도 공개했다.

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지난 11일 유튜브 채널 '원마이크'에는 '백마 타고 조인성 구한 '호프' 명장면 주인공 최초 단독 인터뷰 서범식'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

서범식은 영화 '호프'에서 어촌계 리더 현호 역을 맡았다. 말을 몰고 달려와 위기에 빠진 성기 역의 조인성을 끌어올려 구하는 장면으로 화제를 모았다. 영화 공개 이후에는 '백마 탄 어촌계 형님' '백마 탄 아저씨'라는 별칭까지 얻었다.

높아진 인지도와 달리 현실은 달라진 게 없었다. 서범식은 이날 인터뷰 현장에 평소 화환 배달에 사용하는 트럭을 타고 왔다고 전했다. '호프' 개봉 이후 이름과 얼굴이 알려지며 관심을 받고 있지만 촬영이 없는 날이면 여전히 축하·근조 화환을 배달하고 있다는 것. 그는 일정한 수입을 보장하기 어려운 배우 생활을 이어오면서 가족의 생계를 책임지기 위해 오랫동안 화환 배달 일을 병행해왔다고 털어놨다.

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가장 가슴 아팠던 순간으로는 큰아들의 이야기를 꺼냈다. 학교를 다니며 아르바이트를 해온 큰아들은 자신이 직접 모은 2000만원을 아버지에게 건넸다. 생활비에 보태라는 뜻이었다. 서범식은 힘들게 모은 아들의 돈을 받아야 했던 아버지로서 마음이 아팠지만 가족부터 생각한 아들의 마음이 고마웠다고 회상했다.

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아내와 자녀들을 향한 애틋함도 드러냈다. 안정적인 수입을 장담하기 힘든 배우의 길을 오랫동안 묵묵히 지지해준 가족이 있었기에 연기를 포기하지 않을 수 있었다는 것. 그는 가족들의 응원을 떠올리며 "나는 정말 행복한 사람"이라고 말했다. 녹록지 않은 현실 속에서 연기자의 길을 이어온 서범식은 '호프'를 통해 뒤늦게 관객들에게 강렬한 존재감을 각인시켰다.

한편 나홍진 감독의 영화 '호프'는 비무장지대 인근 호포항 출장소장 범석이 호랑이가 나타났다는 소식을 접한 뒤 믿기 어려운 현실과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 황정민 조인성 정호연 음문석 등이 출연했다. 서범식은 짧지만 강렬한 승마 액션으로 신스틸러 역할을 톡톡히 해냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com