'제국의 위안부' 저자 "하영 증조부 친일 논란은 '순결 강박', 구조적 친일일 뿐"

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[스포츠조선 정유나 기자] '제국의 위안부' 저자인 박유하 세종대 명예교수가 배우 하영의 증조부를 둘러싼 친일 논란에 대해 자신의 견해를 밝혔다. 박 교수는 이번 논란이 '순결 강박'과 '친일 강박증'에서 비롯된 것이라고 지적했다.

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박 교수는 11일 자신의 사회관계망서비스에 하영의 증조부 안상호를 언급하며 최근 불거진 논란에 대한 생각을 적었다.

박 교수에 따르면 안상호는 조선에서 서양의학을 공부한 의사 1호이자 대한제국 최초의 국비 유학생으로, 국가의 지원을 받아 성장한 인물이다. 귀국 후 순종의 주치의를 맡은 이력에 대해서는 "이런 그가 귀국 후 순종 주치의가 되었다는 건 당연한 수순이고 당연히 부도 따라왔을 것"이라며 "친일로 쌓은 명예라기보다 스스로의 실력과 국가의 지원으로 의료계 파이오니아가 된 이로 보인다"고 주장했다.

안상호가 을사오적 이완용을 치료했던 사실에 대해서도 박 교수는 의사로서의 행위와 친일 행적을 구분해야 한다는 취지의 주장을 펼쳤다. 그는 "이완용이 아니라 서민이라도, 가능하다면 그에게 치료받고 싶었을 것"이라며 실력 있는 의사에게 치료받고 싶어 하는 것은 자연스러운 일이라고 설명했다.

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이어 일제강점기 당시 조선인들이 처했던 사회적 환경을 고려해야 한다고 강조했다. 박 교수는 "(안상호처럼) 일제 치하에서 정치·경제·문화·교육 모든 분야에서 리더 위치에 있었던 사람은 교육부터 활동까지 구조적으로 친일파일 수밖에 없다"며 "만약 이들을 부정한다면 일제시대 내내 인재를 키우지 말았어야 했다, 조선인 정치가도, 조선인 사장도, 조선인 학교장도 존재하면 안 됐다는 말이 된다"고 했다.

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하영을 향한 비판에 대해서도 우려를 드러냈다. 박 교수는 "배우 하영을 비난하는 당신들도 거슬러 올라가면 일본인 조상이 있었을지도, 수십만명이 모였다는 지원병 지원자들 속에 당신 조상이, 창씨개명 신청을 한 조상이 있었을지도 모른다"고 주장했다.

그러면서 무조건적인 비난을 경계해야 한다고 강조했다. 박 교수는 자신이 이 같은 의견을 밝히는 이유에 대해 "사실 여부를 떠나 그런 상상력이 필요하다. 그래야만 규탄부터 하고 보는 당신의 폭력이 한 사람을 사정없이 죽이는 걸 미연에 방지할 수 있기 때문이다"며 "순결 강박이 이 모든 걸 만든다. 치유하려면 오욕을 내 것으로 끌어안는 태도부터 필요하다"고 강조했다.

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jyn2011@sportschosun.com