카카오게임즈, '유스 이스포츠 페스티벌' 3년 연속 후원…지역 청소년 게임문화 체험 지원

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카카오게임즈가 지역 아동·청소년들에게 e스포츠와 게임문화를 경험하고 게임산업 진로를 탐색할 수 있는 기회를 제공했다.

카카오게임즈는 지난 11일 대전 이스포츠경기장에서 열린 '2026 유스 이스포츠 페스티벌'에 공식 후원사로 참여했다. 2024년부터 3년 연속 공식 후원사로 함께하며 지역 아동·청소년을 위한 게임문화 지원을 이어가고 있다.

'유스 이스포츠 페스티벌'은 게임문화 접근성이 상대적으로 낮은 지역의 아동·청소년들이 e스포츠를 체험하고 게임산업 관련 진로를 탐색할 수 있도록 마련된 사회공헌 행사다. 전국 지역아동센터 예선을 거쳐 본선에 진출한 아동·청소년들은 대전 이스포츠경기장에 모여 e스포츠 경기를 펼쳤으며, 게임과 관련된 다양한 체험 프로그램에도 참여했다.

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카카오게임즈는 행사에 참여한 약 400명의 아동·청소년을 대상으로 '찾아가는 프렌즈게임 랜드'를 운영했다. '4D VR 버스'를 통해 게임 콘텐츠를 체험하고, 휠체어 스포츠 게임을 통해 장애에 대한 인식을 높이는 프로그램을 마련했다. 포토존도 운영해 참가자들이 행사 경험을 기록할 수 있도록 했다.

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'찾아가는 프렌즈게임 랜드'는 카카오게임즈가 2019년부터 운영하고 있는 대표적인 CSR 프로그램이다. 게임문화 접근성이 낮은 아동·청소년을 직접 찾아가 다양한 게임 체험 기회를 제공하는 방식으로 진행되고 있다.

지난해부터는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 협력해 아동의 건강한 놀이 경험과 놀 권리를 지원하는 활동으로 범위를 넓혔다. 어린이병원과 특수학교, 아동보호시설 등 다양한 현장을 찾아 프로그램을 운영하고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com