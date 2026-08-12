김소영♥오상진 둘째, 태어나자마자 중환자실行 "생사의 기로, 기도밖에 못 했다" ('편스토랑')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 오상진이 둘째 아들 걱정에 가슴을 쓸어내린 경험을 고백한다.

Advertisement

8월 13일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 얼마 전 사랑스러운 둘째 아들을 품에 안은 '엘리트 오집사' 오상진의 '자발적 집사 일상'이 공개된다. 학창시절 학업부터 본업, 요리, 아내를 위한 외조까지 다 잘하는 '엘리트 오집사' 오상진이 46세에 신생아 아빠가 된 만큼, 신생아 육아도 엘리트 집사답게 잘 해낼 수 있을지 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 오상진은 생후 50일 된 둘째 아들 수호를 품에 안고 등장했다. 오상진의 아내 김소영은 지난 4월 3일 7시간의 진통 끝에 둘째 아들을 출산했다. 힘든 출산의 순간을 강인하게 이겨내는 김소영과 그런 아내를 애타는 마음으로 바라보는 오상진, 신생아 때부터 완성형 미모를 자랑하는 수호의 모습이 '편스토랑'을 통해 공개돼 큰 화제를 모았다.

생후 50일 된 수호를 본 '편스토랑' 식구들은 "엄마 아빠 장점을 쏙 닮았다", "이목구비가 엄청 또렷하다", "정말 예쁘다"라며 입을 모아 감탄했다. 그야말로 '미남 아기'라는 말이 절로 나올 정도. 반면 46세 신생아 아빠 오상진은 한 시도 쉴 수 없는 육아에 고군분투하느라 점점 동공의 초점을 잃어갔다. 그러면서도 수호의 상태에 촉각을 곤두세우며 예민한 모습을 보이기도.

Advertisement

이에 오상진은 수호가 태어나자마자 생사의 기로에 놓였다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 오상진은 "수호가 태어나자마자 중환자실에 입원했다. 아내(김소영)와 함께 마음고생 많이 했다"라며 "기도밖에 할 수 있는 게 없었다"라고 회상했다. 수호에게 대체 무슨 일이 있었던 것일까.

Advertisement

현재는 50일을 건강하게 맞이한 수호를 축하하기 위해 오상진은 가족들과 함께 수호의 50일 파티를 열었다. 또한 수호를 보는 와중에도 짧은 시간에 동시에 여러가지 메뉴를 척척 만들어내 모두를 놀라게 했다는 후문. 체력의 부침을 느끼는 46세 신생아 아빠지만 일도 육아도 사랑도 다 똑똑하게 해내는 '엘리트 오집사'의 일상은 8월 13일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com