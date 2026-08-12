넥슨 품에 안긴 '오버워치'…시즌4 '부산의 영웅들'로 한국 서비스 시작

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넥슨이 블리자드 엔터테인먼트의 PC '오버워치' 국내 서비스를 시작했다. 시즌4 '부산의 영웅들' 업데이트와 함께 한국 이용자를 겨냥한 콘텐츠와 이벤트를 대거 선보이며 국내 서비스 강화에 나선다.

넥슨은 12일부터 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 PC '오버워치'의 국내 퍼블리싱을 맡아 서비스를 시작한다고 밝혔다. 기존 배틀넷 계정과 넥슨 계정을 연동하면 배틀넷 런처뿐 아니라 넥슨닷컴과 넥슨플러그를 통해서도 게임을 즐길 수 있다. 계정 연동을 완료한 이용자에게는 전설 전리품 상자 5개와 '넥슨마리' 프로필 카드, 플레이어 아이콘, 칭호 등 치장 아이템 3종을 지급한다. 지난 11일까지 사전 계정 연동에 참여한 이용자에게는 신화 프리즘 20개와 전설 스킨 4종이 등장하는 '넥슨 전설 전리품 상자' 등 추가 보상도 제공한다.

시즌4 '부산의 영웅들'에서는 '오버워치'의 두 번째 한국인 영웅 D.Mon이 등장한다. 대한민국을 위협하는 옴닉의 공세에 맞서 싸우는 MEKA 부대의 리더로, 전용 메카 '비스트'에 탑승해 플라즈마 검과 방패를 활용하는 돌격 영웅이다.

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한국을 배경으로 한 콘텐츠도 확대됐다. 쓰레기촌 세력이 부산을 침공한다는 시즌4의 이야기에 맞춰 '부산' 맵에 새로운 요소를 추가하고 기존 EMP 구조물을 제거했다. 약수터와 전광판 등 한국적 분위기를 살린 공간도 더했으며, '파라이수'와 '아이헨발데' 맵 역시 새롭게 단장했다.

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MEKA 부대원들의 이야기를 살펴볼 수 있는 콘텐츠도 추가됐다. '슈팅스타 마이 MEKA 마니아'를 통해 D.Mon과 D.Va, Casino, Overlord, King 등 5명의 부대원 가운데 이용자가 직접 '최애'를 선택할 수 있다. 9월 2일까지 게임 내 퀘스트를 수행해 투표권을 얻고 원하는 부대원에게 투표할 수 있으며, 부대원의 인기도를 최대치까지 올리면 각 캐릭터의 비하인드 스토리를 확인할 수 있다.

게임 플레이 편의성을 높이는 변화도 적용됐다. 팀별 생존 인원을 상시 확인할 수 있도록 해 전황 파악을 돕고, 아군을 치유할 때 체력에 빛나는 효과를 추가해 전투 중 회복 상황을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

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넥슨은 국내 서비스 시작을 기념해 한국 전용 이벤트도 진행한다. 오는 23일까지 넥슨을 통해 '오버워치'에 접속하는 이용자에게 신화 프리즘 60개를 제공하며, 9월 15일까지 출석 이벤트를 통해 워치 포인트와 신화 프리즘, 크레딧 등을 지급한다.

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D.Va와 소통하는 콘셉트의 설문조사 이벤트도 마련했다. 참여자에게는 'MEKA 플레이어 아이콘'과 '싱그러운 부산 기지' 프로필 카드, 워치 포인트 등을 제공하며, 획득한 포인트는 전용 인게임 상점 'D.Va의 교환소'에서 신화 프리즘과 전설 전리품 상자 등으로 교환하거나 장패드와 게이밍 기어 등 경품 응모에 사용할 수 있다.

e스포츠와 연계한 이벤트도 이어진다. 14일부터 19일까지 '오버워치 월드컵(OWWC)' 승부 예측 이벤트를 진행한다. 20일부터 부산 이스포츠경기장에서 열리는 OWWC 부산 그룹스테이지의 경기 결과를 예측하면 참여자 전원에게 'D.Mon 영화관 단짝' 스프레이를 제공하고, 적중 결과에 따라 전설 및 e스포츠 전리품 상자를 지급한다.

오프라인 이용자 행사도 준비됐다. 넥슨은 22~23일 부산 벡스코에서 '오버워치 데이'를 개최한다. 사전 참가 신청 후 행사장을 찾은 이용자에게는 넥슨캐시 1만원과 블리자드 코리아 스튜디오 아트 개발진 바비 킴이 제작한 D.Mon 한정 포스터를 선착순으로 제공한다.

넥슨의 국내 서비스 시작은 단순히 퍼블리셔가 바뀌는 데 그치지 않고 '오버워치'가 한국 이용자와의 접점을 다시 넓히는 계기가 될 것으로 보인다. 특히 부산을 중심으로 한 시즌4 콘텐츠와 오프라인 행사, e스포츠 이벤트가 동시에 진행되는 가운데 라이브 서비스에도 특화돼 있는 넥슨이 한국 시장에서 어떤 방식으로 퍼블리싱을 이어갈지 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com