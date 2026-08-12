이민정, '19분 컷' 두가지 참치 요리 뚝딱...♥이병헌이 반한 집밥 실력

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 아이들을 위해 직접 집밥을 준비하며 가족을 향한 애정을 드러냈다.

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지난 11일 이민정의 유튜브 채널에는 새로운 요리 콘텐츠가 공개됐다.

이날 이민정은 '집밥 이선생'으로 돌아와 가족들이 모두 잘 먹는 메뉴를 직접 만들며 레시피와 요리 과정을 소개했다.

이민정은 가장 먼저 가족들이 평소 즐겨 먹는 식재료로 참치를 꼽았다. 그는 "제가 없을 때에도 저희 남편과 아이가 손쉽게 먹을 수 있어서 집에 놔두면 가장 많이 없어지는 요리 중 하나가 참치다"라며 남편 이병헌과 아이들이 참치를 좋아한다고 밝혔다.

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이어 "참치로 굉장히 간단하게, 20분이라고 하면 좀 많게 느껴지니까 19분 만에 할 수 있는 참치 요리 한식과 양식을 해보려고 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이민정은 가족들의 취향에 맞춰 한식과 양식을 나눠 준비한다고 설명했다. 그는 "한식은 거의 대부분 저희 남편이 좋아하고 양식은 아이들이나 제가 좋아한다"라며 평소 가족 구성원들의 입맛을 고려해 음식을 준비한다고 전했다.

귀찮을 법한 집밥 준비도 가족을 위해 직접 한다는 이민정은 이날 두 가지 참치 요리를 선보였다.

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먼저 한식 메뉴로는 생선조림을 떠올리게 하는 '참치 무조림 찌개'를 선택했다. 남편 이병헌이 좋아하는 한식 메뉴로, 참치를 활용해 간단하면서도 든든하게 먹을 수 있는 요리다.

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양식 메뉴로는 아이들과 이민정이 좋아하는 '참치 파스타'를 만들기로 했다. 흔하게 구할 수 있는 참치를 활용해 짧은 시간 안에 완성할 수 있는 요리를 소개하며 집에서 쉽게 따라 할 수 있는 레시피를 선보였다.

특히 이민정은 요리를 소개하는 과정에서도 가족들의 취향을 세심하게 고려하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했다.

두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 이민정은 자신의 유튜브 채널을 통해 요리와 일상 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com