"6년 괴롭힘 개콘 선배 류담·노우진 아냐" 정철규, 가해자 찾기 확산에 '선 긋기'

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 정철규가 과거 6년 동안 한 선배에게 폭언과 괴롭힘을 당했다고 고백한 뒤 온라인에서 '가해자 찾기'가 이어지자 직접 진화에 나섰다.

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류담, 노우진, 김진철 등의 이름이 거론되자 "아니다"라고 선을 그으며 무분별한 추측을 자제해 달라는 뜻을 전했다.

정철규는 최근 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에 출연해 과거 개그맨으로 활동하던 시절 한 선배에게 약 6년 동안 지속적인 폭언을 들었다고 털어놨다.

해당 발언이 알려진 뒤 온라인에서는 정철규가 언급한 선배의 정체를 둘러싼 추측이 쏟아졌다. 특히 과거 KBS에서 함께 활동했던 개그맨들을 중심으로 여러 인물의 실명까지 등장했다.

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결국 정철규가 직접 입을 열었다.

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정철규는 자신의 발언을 다룬 SNS 영상에 댓글을 남겨 "류담 형이랑 노우진, 김진철 선배님이 거론이 자주 되는데 결론부터 말씀드리자면 아니다"라고 밝혔다.

이어 세 사람과의 관계도 하나씩 설명했다. 그는 "우진이는 후배기도 하고 친한 친구다. 류담 형은 저랑 대화도 거의 못 해봤다"며 "그리고 진철이 형은 저한테 잔소리도 안 하셨던 분이고 지금도 친하다"고 강조했다.

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자신의 과거 고백이 '가해자 찾기'로 번지는 것에 대해서도 경계했다.

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정철규는 "이 영상 전체를 보면 과거 그 과정을 겪고 이겨내고 지금 열심히 행복하게 산다에 관점을 뒀다. 감사하다"고 전했다. 과거 자신을 괴롭힌 인물을 특정하는 것보다 힘든 시간을 극복한 현재의 삶에 초점을 맞춰달라는 뜻으로 풀이된다.

앞서 정철규는 '나무미키 흥신소'에서 한 선배에게 장기간 폭언을 들었던 경험을 공개해 충격을 안겼다.

정철규는 "그 선배는 내가 미웠나 보다"라며 회의실에 올 때마다 자신에게 눈에 띄지 말라는 취지의 말을 하고 "죽여버리겠다"는 식의 폭언까지 했다고 주장했다.

특히 그는 "6일도 아니고 6년이었다. 너무 힘들었다"고 당시의 고통을 토로했다.

결국 정철규는 '개그콘서트' MT에서 해당 선배에게 자신이 무엇을 잘못했는지 직접 물었다고 했다. 잘못한 부분이 있다면 고치겠다는 생각이었다.

그러나 돌아온 대답은 예상 밖이었다. 정철규에 따르면 해당 선배는 "잘못한 거 없어. 그냥 싫으니까 꺼져"라는 취지로 말했다. 정철규는 당시 "이건 답이 없다고 생각했다"고 회상했다.

주변 동료가 이를 말린 적도 있었다고 주장했다. 정철규는 당시 상황을 지켜보던 박준형이 "그만 좀 해라. 블랑카한테 왜 그러냐"고 만류했지만 해당 선배가 욕설을 섞어가며 정철규가 싫다는 반응을 보였다고 전했다.

정철규는 오랜 기간 이어진 괴롭힘으로 심리적으로도 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

자신의 존재 가치에 대한 회의가 커지면서 자존감이 크게 떨어졌고 잠을 이루지 못해 정신건강의학과 진료를 받았다고 밝혔다.

이후 운동을 시작하고 다문화 강사로 새로운 활동을 이어가면서 조금씩 자존감을 회복했다고 설명했다.

한편 정철규는 2004년 KBS2 '폭소클럽'에서 스리랑카 출신 이주노동자 캐릭터 '블랑카'로 이름을 알렸다. 당시 "사장님 나빠요" 등의 유행어로 큰 인기를 얻었다.

narusi@sportschosun.com