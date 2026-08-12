고소영, 연 10편 찍던 'CF퀸'인데 소속사 없었던 이유…"당시 노예계약 문제 많아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 1년에 광고를 10편 넘게 촬영할 정도로 최고의 전성기를 누리면서도 소속사 없이 활동했던 이유를 밝혔다.

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당시 연예계에 이른바 '노예계약'을 비롯한 계약 문제가 적지 않아 어머니가 직접 매니저 역할까지 맡았다고 털어놨다.

지난 11일 유튜브 채널 '고소영'에는 고소영이 자신의 35년 CF 역사를 돌아보며 과거 광고 촬영에 얽힌 이야기를 공개하는 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 소속사 없이 배우 활동을 이어갔던 배경을 이야기하던 중 당시 연예계의 계약 환경을 언급했다.

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고소영은 "그땐 노예계약 같은 문제가 많았다"며 "그래서 어머니가 매니저 일을 하는 배우들도 많았다"고 회상했다.

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고소영 역시 전문 매니지먼트사의 도움 없이 어머니와 함께 활동했다. 배우로 빠르게 이름을 알리며 작품과 광고 섭외가 쏟아졌지만 이를 체계적으로 관리해줄 사람이 없었던 것.

고소영은 "큰 회사에서 같이 의논할 수 있는 사람이 있으면 좋았겠지만, 그런 단계를 밟지 않고 배우 일을 시작하다 보니 어머니가 매니저 역할을 해주셨다"고 설명했다.

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특히 고소영 모녀는 밀려드는 섭외를 거절하는 것조차 쉽지 않았다고 했다. 그는 "우리 둘 다 거절하는 방법을 몰랐다. 그래서 너무 힘들었다"고 당시 고충을 털어놨다.

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실제 고소영의 전성기 스케줄은 상당했다. 1990년대 대표적인 'CF퀸'으로 활약했던 그는 "1년에 10편 넘게 찍었다"고 회상했다.

부모님은 딸이 출연하는 광고를 직접 비디오테이프에 녹화해 보관하기도 했다. 고소영은 "테이프가 정말 한가득 있었다"면서도 이사를 하는 과정에서 모두 폐기했다고 밝혔다.

첫 CF에 얽힌 추억도 공개했다. 고소영의 첫 광고는 콜라 광고였다. 당시 대학교 1학년이었던 그는 출연료로 수백만 원을 받았다며 "엄청나게 큰돈이었다"고 떠올렸다.

이후 배우로 이름을 알린 고소영은 광고계에서도 빠르게 존재감을 키웠다.

한 해 10편이 넘는 광고를 소화할 정도로 최고의 전성기를 누렸지만, 화려한 모습 뒤에서는 어머니와 단둘이 수많은 일정과 섭외를 감당해야 했다.

고소영은 당시를 떠올리며 "너무 바빠서 물리적으로 몸이 힘들었다"고 털어놨다. 'CF퀸'이라는 화려한 수식어 뒤에는 소속사 없이 가족과 함께 연예 활동을 꾸려나가야 했던 남다른 고충도 있었던 셈이다.

narusi@sportschosun.com