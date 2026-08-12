맹승지, 시술 부작용 겪고도 또 성형하더니..."병원 추천 부탁드려요"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 또 한 번 성형 시술에 대한 고민을 털어놓으며 근황을 전했다.

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12일 맹승지는 자신의 일상을 공유하며 "인디언 주름 없애주는 병원 있으면 추천 부탁드려요. 피곤하면 진해지네요"라고 말했다.

최근 얼굴 변화에 관심을 보이며 또 다른 시술을 고민하고 있는 모습이다.

윤곽 주사로 볼 패임이 생긴 시술 부작용을 고백했던 맹승지는 앞서 한 차례 성형 시술을 되돌린 경험을 솔직하게 공개한 바 있다. 지난 2월 입술 필러를 받은 뒤 다시 필러를 녹이는 시술까지 받았던 것.

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당시 맹승지는 원하는 입술 모양의 사진을 들고 병원을 찾아가 "이렇게 해달라"고 요청했다고 밝혔다. 하지만 당시 담당 원장은 "안 예쁠 것 같은데…"라며 만류했다고.

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그럼에도 맹승지는 한 번 해보고 싶다는 생각에 시술을 진행했다. 그러나 시간이 지나면서 생각이 달라졌다.

맹승지는 "사진과 영상을 다시 보니 '이건 내 얼굴이 아니네'라는 생각이 들었다"며 "입술만 너무 도드라져 보여 부자연스럽고 제가 원했던 느낌도 아니었다"고 털어놨다.

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결국 자신이 원했던 이미지와 달랐다고 판단해 필러를 제거하기로 결정했다.

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그런데 이후 맹승지는 또 다른 성형 수술을 받았다. 지난 4일 맹승지는 "12년 만의 성형, 인중 한 달 차 후기"라며 수술 후 근황을 공개했다. 그는 이번 수술에 대해 내측 인중, 인중 오목, 외측 인중, 입꼬리 수술 등을 받았다고 설명했다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 '코미디에 빠지다'와 '무한도전' 리포터 등 다양한 방송 활동을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다.

shyun@sportschosun.com