'대등왜' 카더가든 "등산이래서 하차 고민했는데…업계 평판 걱정했다"

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 카더가든이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 카더가든이 프로그램 섭외온 당시를 떠올렸다.

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카더가든은 12일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 "등산이라는 말 듣고 하차 고민했는데, 업계 평판을 걱정했다"라고 했다.

18일 공개되는 '대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.

한여름에 만나는 한겨울 설산 풍경이 시청자들의 무더위를 날려버릴 준비를 마친 가운데, '대체 등산을 왜 하는 건데?'라는 질문에 대한 답을 찾아가는 등산 초보들의 여정이 즐거운 웃음 속 진정성 있는 순간들을 포착할 전망이다.

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여기에 특별한 산악회를 결성한 '대세 4인' 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔이 보여줄 케미스트리에도 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다. 이들은 만만치 않은 난이도로 정평이 난 한국의 설산에 도전장을 내민다.

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카더가든은 "처음 등산을 하자고 했을 때 '내가 여기서 하차를 하면 얼마나 안 좋게 소문이 날'까'를 걱정했다"고 했고, 도운 역시 "취업사기를 당한 기분이었다. 그런데 카더가든 형이 계속 꿋꿋히 가길래 조금 실망했다"라고 너스레를 떨었다. 카더가든은 "내가 데이식스면 하차했다"고 덧붙였다.

이채민은 "운동을 좋아하는 편인데, 등산은 해본 적이 없었다. 비자발적으로 가보니까, 아찔하고 걱정이 되더라"고 했고, 타잔은 "추운 걸 싫어해서 그게 힘들 거라 생각했다. 그런데 생각보다 해보니, 조금의 재미가 있더라. 등산보다는 가서 먹는 게 좋았다"라고 말했다.

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넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 18일에 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com