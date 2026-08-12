'대등왜' 나영석 "카더가든→타잔, 앞으로 대한민국 예능을 책임질 인물들"

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 나영석 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 나영석 PD가 프로그램 멤버들에 자신감을 보였다.

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나영석 PD는 12일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 "카더가든, 도운, 이채민, 타잔은 앞으로 대한민국 예능 10년을 책임질 인물들"이라고 했다.

18일 공개되는 '대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.

한여름에 만나는 한겨울 설산 풍경이 시청자들의 무더위를 날려버릴 준비를 마친 가운데, '대체 등산을 왜 하는 건데?'라는 질문에 대한 답을 찾아가는 등산 초보들의 여정이 즐거운 웃음 속 진정성 있는 순간들을 포착할 전망이다.

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'캐릭터 버라이어티 맛집' 나영석 사단이 처음 만나는 새로운 출연진 조합, 색다른 '등산'이라는 콘셉트로 넷플릭스와 협업을 이어간다는 점에서도 이목이 집중된다. 나 PD는 "늘 새로운 작품 들고 올 때마다 설레기도 하고 걱정도 된다. 그런데 저는 인물이 다라고 생각한다. 새로운 크루로 네 분과 함께 한 게 행운인 것 같다. 네 분 다 모른다고 하지만, 저희가 함께 산을 올랐던 그 순간을 시청자들도 같이 즐겨주셨으면 하는 마음으로 만들었다"고 밝혔다.

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박 PD는 "이우정 작가님 취미가 등산이다. 저와 나 PD님은 등산을 싫어한다. 이우정 작가님의 이끌림에 의해 갔었는데, 원치 않은 등산이었는데 수다가 재밌게 나오더라. 등산을 싫어하는 분들이 등산을 힘들게 하면 갑작스럽게 친해질 것 같다는 생각이 들었다. 그래서 출연진에게는 섭외 당시에 등산이라고 얘기는 안 했었다"라며 웃었다.

프로그램 제목이 질문형으로 나온 것에 박 PD는 "나 PD님이 실제로 등산을 가자고 했을 때, '대체 등산을 왜 하는 건데?'라고 하셨다"라고 답했다.

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여기에 특별한 산악회를 결성한 '대세 4인' 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔이 보여줄 케미스트리에도 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다. 이들은 만만치 않은 난이도로 정평이 난 한국의 설산에 도전장을 내민다.

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나 PD는 "앞으로 대한민국 예능 10년을 책임질 차세대 예능인들을 꾸려가고 싶었다. '이 사람에게 이런 예능감이 있었어?'"라는 놀라움을 주고 싶었다. 이분들이 나갈 포텐셜이 엄청나다고 말하고 싶다"라고 자신했다.

이어 "원래는 같이 게임하고 여행하는 걸 하려고 했다. 한 분, 한 분 만나서 인터뷰를 하다 보니까, 급격히 중간에 방향을 턴했다. 게임은 나중에 해도 된다. 지금 이 빛나는 체력을 가지고 있을 때, 조금 더 힘들 걸 생각하면서 등산이라는 키워드를 생각했다"라고 전했다.

넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 18일에 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com