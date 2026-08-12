'대등왜' 타잔 "등산 어떻게 했냐고? 정상 올라가면 먹을 수 있다는 집념으로"

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 타잔이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 올데이 프로젝트 타잔이 등산을 할 수 있었던 원동력을 꼽았다.

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타잔은 12일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회에서 "정상에 올라가면 먹을 수 있다는 집념으로 등산했다"라고 했다.

18일 공개되는 '대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.

한여름에 만나는 한겨울 설산 풍경이 시청자들의 무더위를 날려버릴 준비를 마친 가운데, '대체 등산을 왜 하는 건데?'라는 질문에 대한 답을 찾아가는 등산 초보들의 여정이 즐거운 웃음 속 진정성 있는 순간들을 포착할 전망이다.

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여기에 특별한 산악회를 결성한 '대세 4인' 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔이 보여줄 케미스트리에도 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다. 이들은 만만치 않은 난이도로 정평이 난 한국의 설산에 도전장을 내민다.

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특히 이날 단체로 의상을 맞춰 입고 나와 눈길을 끌었다. 이는 타잔의 아이디어였다고. 타잔이 "촬영 전에 제작진분께 선물을 받았는데, 다 같이 사진을 찍으면 좋을 것 같아서 옷을 맞춰입자고 했다"라고 하자, 나 PD는 "근데 자기 혼자 리폼을 해왔더라"고 거들어 웃음을 안겼다.

산 올라갔을 당시에 대한 얘기도 나왔다. 타잔은 "전 올라가면 먹을 수 있다는 생각으로 올라갔다. 그 하나의 집념으로 올라갔다"라고 말했다.

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넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 18일에 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com