"냉장고만 5대" 하영, 본가 '남다른 재력' 자랑..증조부 '친일 의혹' 속 재조명

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하영이 '증조부 친일 논란'에 휩싸인 가운데, 과거 방송에서 공개한 '의사 금수저 집안'의 일상이 재조명되고 있다.

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하영은 지난해 5월 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 본가의 남다른 규모를 공개했다. 당시 하영은 "집에 냉장고가 4대인가 있다"며 집안의 재력을 언급했다.

특히 하영은 본가에서 식재료를 챙겨오면서 "(가져와도) 아무도 모른다. 안 먹어서 맨날 썩는다"고 말해 눈길을 끌었다.

방송을 통해 공개된 하영의 본가에는 메인 냉장고를 비롯해 고기와 해산물 등을 보관하는 냉장고, 스프레드·소스·유제품 등을 넣어두는 빌트인 냉장고, 장 전용 냉장고, 김치냉장고 등이 자리하고 있었다.

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한편 하영은 최근 방송에서 '4대째 의사 가문'이라는 집안 내력을 언급했다가 증조부 안상호의 친일 부역 행적이 재조명되며 논란에 휩싸였다.

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당초 "사실무근"이라고 반박했던 하영 측은 하루만에 추가 입장을 내고 "(하영의) 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com