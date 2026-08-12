'이혼' 황정음, 아들 문제에 전남편 소환 "아빠한테 전화해서 해결해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 아들의 컴퓨터 문제를 해결하기 위해 전남편에게 도움을 요청하는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

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12일 황정음의 유튜브 채널에는 '초간단 갈비찜&토닉워터 깍두기로 집밥 차린 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 황정음은 두 아들을 위해 직접 갈비찜과 깍두기를 만들며 엄마로서의 일상을 공개했다.

요리를 하던 중에는 신혼 시절을 떠올리기도 했다. 황정음은 "신혼 때 요리학원에서 배운 적 있다. 그런데 두 번 가고 안 간 것 같다"라며 "부부 싸움하는데 (전 남편이)'네가 나한테 해 준 게 뭐야' 이래가지고 그 다음부터 '아 해 준 게 없어? 알았어 안갈게'라고 하고 학원에 안 갔다"라고 털어놨다.

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황정음은 요리 도중에도 두 아들을 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다. 아이들이 집에 돌아올 시간이 다가오자 간식을 숨기고, 라면을 먹겠다는 아들에게 "라면 안 돼"라고 말하는 등 엄마다운 모습을 보였다.

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이때 첫째 아들이 컴퓨터 사용에 필요한 마이크로소프트 계정에 대해 황정음에게 물었다. 그러자 황정음은 "엄마 없다. 그런 거 못 만든다. 아빠한테 전화해서 하라. 만들어 달라 그래라"라며 전남편에게 도움을 요청하라고 말했다.

이후 아들은 직접 아빠에게 전화를 걸어 애로사항을 말했다. 이 과정에서 수화기 너머로 황정음의 전남편 목소리가 들려 눈길을 끌었다.

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황정음은 제작진과의 인터뷰에서 "컴퓨터 관련 쪽 물어보면 전남편에게 전화하라고 한다. 컴퓨터도 전남편이 사준 거다"라고 전했다.

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한편 황정음은 이혼 후 홀로 두 아들을 양육 중이다.

jyn2011@sportschosun.com