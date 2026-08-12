전현무, 연세대 영문과 출신이라더니.."카투사 시험 공부할 때 XXX 가"(전현무계획)

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[스포츠조선 김소희 기자] '전현무계획4' 전현무와 곽튜브가 의정부에서 부대찌개 폭풍 먹방을 선보인다.

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오는 14일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 7회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 의정부 시민들이 어깨 뽕을 으쓱 세울 정도로 자부하는 '부대찌개 명가'를 찾아가는 현장이 공개된다.

이날 곽튜브는 "의정부는 처음 와본다"면서도 "그래도 생각나는 건 부대찌개!"라고 외친다. 전현무 역시 "CNN, BBC에서도 '한국인의 소울푸드'라고 소개할 만큼 K푸드 중 중요한 음식"이라고 공감한다. 직후, 길거리 시민 인터뷰에 돌입한 두 사람은 현지 주민들의 리얼 추천을 받아 '대중 픽' 부대찌개 식당으로 향한다.

실제로 이 식당에는 유명인들의 사인이 잔뜩 걸려 있고, 테이블에 자리를 잡은 곽튜브는 "지금도 의정부에 미군부대가 있죠?"라며 '부대찌개'의 유래를 언급한다. 전현무는 "맞다. 내가 예전에 카투사 시험 공부할 때 의정부로 훈련을 오기도 했다"며 자신의 추억담을 소환한다. 그러던 중 부대찌개가 등장하고, 곽튜브는 한 입 맛보더니 "원래 알던 '부찌'랑 다르다"며 감탄한다. 전현무는 "육수가 채수 기반이라 그런 것 같다"고 분석한다.

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이후 두 사람은 '면 사리'를 추가해 폭풍 먹방을 가동한다. 특히 전현무는 "이번에 월드컵 중계 때문에 멕시코에 3일을 다녀왔는데 귀국하자마자 라면을 평소보다 2배나 더 먹었다"며 남다른 면사랑을 드러낸다. 곽튜브는 "그때 (귀국하는) 비행기에서 라면 냄새가 났는데 현무 형이었다"고 추가 폭로를 한다. 대환장 케미 속, 전현무는 '라면 사리'와 연관된 자신만의 '먹 조합'을 공개한다. 이어 그는 "이 조합 싫어하는 사람 있어? 없어? 전국에서 손들라고 해봐. 한 명도 없어!"라며 '먹 박사' 면모를 뽐낸다.

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의정부 시민들이 어깨 뽕을 세우며 추천하는 의정부 부대찌개 맛집이 어디인지와, 전현무표 '필승' 먹 조합이 무엇인지는 14일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 7회에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com