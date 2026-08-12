'책만 보더니 서울대 간 정은표 아들'...무단 홍보에 사과받고도 계정 칼차단

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정은표가 서울대학교에 재학 중인 아들 정지웅과 자신의 사진·영상이 허락 없이 책 공동구매 홍보에 사용된 사실을 뒤늦게 알고 씁쓸한 심경을 드러냈다.

Advertisement

해당 인플루언서가 게시물을 삭제하고 사과했지만, 정은표는 결국 계정을 차단했다고 밝혔다.

정은표는 12일 자신의 SNS를 통해 "며칠 전 구독자분께 제보를 받았습니다. 저랑 지웅이 영상이랑 사진을 이용해서 책 공구하는 인플루언서가 있다고"라며 자신이 뒤늦게 알게 된 일을 공개했다.

해당 인플루언서는 '어릴 때부터 책만 보더니 결국 서울대 간 정은표 아들'이라는 문구와 함께 정은표와 정지웅이 과거 방송에 출연한 영상을 활용해 책 공동구매를 홍보한 것으로 전해졌다.

Advertisement

특히 정은표가 직접 아들의 독서 경험을 소개한 것처럼 보이는 내용까지 담겼다. 정은표에 따르면 자신이 해당 광고를 허락하거나 직접 작성한 것은 아니었다.

Advertisement

이를 발견한 한 누리꾼이 정은표에게 직접 제보하면서 그는 비로소 상황을 알게 됐다.

제보자는 "어떤 인플루언서 분이 지웅님 인용해서 책 파는 걸 보고 디엠했다"고 알렸고, 정은표는 "아 너무 고맙습니다. 좀 속상하네요. 연락 주셔서 알게 되네요. 조치 취하도록 하겠습니다"라고 답했다.

Advertisement

정은표는 광고에 등장한 책 자체에 문제가 있는 것은 아니라고 강조했다. 오히려 자신과 아들 역시 좋아하는 책이라고 밝혔다.

Advertisement

다만 책에 대한 호감과 자신의 초상이나 콘텐츠를 허락 없이 판매에 이용하는 것은 별개의 문제라고 선을 그었다.

정은표는 "저도 지웅이도 좋아하는 책이지만 허락 없이 광고하는 건 다른 문제라는 생각이 들어서 정중하게 지워 달라고 댓글을 달았습니다"라고 설명했다.

삭제 요청을 받은 인플루언서는 곧바로 게시물을 내리고 정은표에게 사과한 것으로 전해졌다.

정은표는 "다행히 바로 내렸다고 죄송하다는 연락은 받았습니다"라면서도 해당 계정을 차단했다고 밝혔다.

이어 "그분을 제 인스타에서 차단했습니다. 그분한테 무슨 타격이 있을까 싶지만 차단은 제가 할 수 있는 최고의 조치입니다"라고 덧붙였다.

자신에게 상황을 알려준 제보자에게도 다시 한번 고마움을 전했다.

정은표는 "연락주신 덕분에 광고했던 게시물은 내렸다고 한다"며 "남의 사진을 아무렇지 않게 사용하는 게 너무 속상하다. 응원 감사하다"고 밝혔다.

다만 해당 책을 출간한 출판사에 대한 오해는 경계했다.

그는 "출판사 잘못이 아니니까 혹시라도 안 좋은 감정은 갖지 않으시길 바랍니다"라고 당부하며 불필요한 피해가 번지는 것을 막았다.

한편 정은표의 아들 정지웅은 서울대학교에 재학 중이다. 과거 가족과 함께 방송에 출연하며 남다른 독서 습관과 학업 능력 등으로 주목받았다.

narusi@sportschosun.com