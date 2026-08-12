"성장부터 응원·공감까지"…'스파이더맨4', 600만 관객 선택 이유 있었네

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 관객들의 마음을 움직인 특별한 메시지로 뜨거운 입소문을 이어가고 있다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 영화 속 화려한 액션뿐만 아니라 '성장', '응원', '울림', '공감'이라는 키워드로 특별한 감성을 전하며 전 세대 관객을 사로잡고 있다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 모두에게 잊힌 채 홀로 남겨진 피터 파커가 새로운 위협과 마주하며 다시 한번 자신이 어떤 사람이고, 어떤 히어로가 되어야 하는지를 찾아가는 이야기를 담는다.

스파이더맨이자 피터 파커는 극 중 누구보다 특별한 능력을 지녔지만, 그 안에는 우리와 다르지 않게 외로워하고 흔들리며 자신의 선택을 고민하는 한 청년의 모습이 자리하고 있다. 특히 스파이더맨은 기존 히어로 무비에서 그려지는 완벽한 영웅의 모습보다 넘어지고 흔들리면서도 다시금 앞으로 나아가는 인물로 그려지는데, 이 과정에 집중한 이번 영화의 이야기가 현재를 살아가는 청년 관객들의 마음을 강하게 두드린다. 누구나 한 번쯤 겪는 실패와 상실, 관계의 변화와 막막한 미래 속에서도 결국 스스로 새로운 하루를 선택해야 한다는 피터 파커의 이야기가 현실을 살아가는 관객들에게 자연스러운 위로와 응원이 되어주고 있는 것. 실관람객들은 그의 또 다른 얼굴을 발견했다는 반응을 전하며 특별한 공감대를 형성하고 있다.

사진 제공=소니 픽쳐스

무엇보다 이러한 울림은 특정 세대에만 머물지 않는다. 오랜 시간 '스파이더맨'과 함께 성장해온 관객들에게는 한 소년이 마침내 자신의 선택에 책임지는 진정한 히어로로 거듭나는 과정으로, 새로운 세대에게는 불확실한 현실 속에서도 다시 시작할 수 있다는 응원의 메시지로 다가간다. 여기에 여름방학을 맞이해 극장을 찾은 패밀리 관객들에게도 스펙터클한 볼거리는 물론 뭉클함까지 안기는 영화로 호평을 받고 있다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com