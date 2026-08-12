토론토영화제 화제작 '실낙원', 연상호 감독→김현주 토론토 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 제51회 토론토국제영화제 공식 상영 일정을 확정한 가운데, 영화의 주역들 역시 참석해 레드카펫을 밟을 전망이다.

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연상호 감독의 신작 '실낙원'이 토론토영화제 공식 상영 일정을 확정했다. 세 사람은 오는 9월 12일 오전 토론토에 도착해 곧바로 영화제 일정에 돌입한다. 월드 프리미어는 현지 기준 13일 오후 5시 30분에 로얄 알렉산드라 극장(Royal Alexandra Theater)에서 열린다. 상영에 앞서 마련된 레드카펫에는 연상호 감독과 김현주 배현성이 나란히 오른다. 레드카펫과 월드 프리미어 일정을 모두 소화하는 만큼 현지 취재 열기도 뜨거울 전망이다.

토론토영화제는 북미 최대 규모의 영화제다. 매년 전 세계 배급사와 매체가 모여 하반기 화제작의 첫 반응을 확인하는 자리로 통한다. '실낙원'은 이곳에서 전 세계 최초로 공개되며 10월 국내 개봉에 앞서 해외 관객의 반응을 먼저 살필 수 있는 무대가 될 전망이다.

토론토영화제로 먼저 세계에 첫 얼굴을 비칠 '실낙원'. 극 중 소영은 낙원의 아이들이라는 AI 프로그램 속 어린 아들에게 기대어 하루하루를 버텨낸다. 그러던 어느 날 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 집으로 돌아오고, 기억 속 아이와 전혀 다른 모습으로 돌아온 아들과의 동거가 시작되면서 이야기는 예측하기 어려운 방향으로 흘러간다.

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류소영 역은 김현주가 맡아 '지옥' 시리즈와 '정이' '선산'에 이어 연상호 감독과 또 한 번 호흡을 맞췄다. 아들을 잃은 상실과 아들이 돌아온 뒤의 불안을 한 인물 안에서 끌고 가는 역할이다.

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9년 만에 돌아온 아들 류선우 역은 배현성이 속을 알 수 없는 얼굴로 소영을 흔드는 인물인 만큼 이전과 다른 얼굴을 보여줄 예정이다.

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com