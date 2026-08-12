[공식] "폭발적인 입소문 열풍"…'오디세이', 개봉 2주차 예매량 80만 장 돌파

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 맷 데이먼이 인터뷰를 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 개봉 2주차에도 거침없는 흥행 신드롬을 이어가고 있다.

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12일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 이날 오후 1시 1분 기준 예매량 80만 장을 돌파하는 기염을 토했다.

특히 이는 개봉 하루 전 기록한 사전 예매량 43만 장을 훌쩍 뛰어넘는 수치로 더욱 이목을 집중시킨다. 통상 개봉 2주차에 접어들며 예매량이 감소하는 흐름과 달리, '오디세이'는 개봉 전보다 오히려 가파른 예매 상승세를 보이고 있어 영화를 향한 폭발적인 입소문 열풍을 실감케 한다.

뿐만 아니라 '오디세이'는 10일 연속 전체 예매율 1위를 비롯해 7일 연속 박스오피스 1위, 개봉주 주말(8월 7일~8월 9일) 기준 좌석판매율 64.1%로 좌판율 1위를 기록하는 등 압도적인 기록을 새롭게 써 내려가고 있는 만큼 앞으로의 흥행 추이에 더욱 귀추가 주목된다.

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한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com