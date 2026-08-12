이경실, 연예계 각종 논란 속 현실 조언 “고난 오면 입 다물어야”(신여성)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이경실과 조혜련이 인생의 시련을 대하는 자신들만의 소신을 털어놨다.

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지난 11일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 "찾았다 이경실 후계자, 혜련 벌벌 떨게 한 백두혈통 영국인 (영국 산후조리원, 국제결혼, 영국 에어컨 사태)"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 유튜버 '명예영국인'으로 알려진 백진경이 게스트로 출연해 이경실, 조혜련과 이야기를 나눴다. 이날 세 사람은 각자의 경험을 바탕으로 진솔한 이야기를 주고받으며 인생을 살아가는 태도에 대해 이야기를 나눴다.

특히 이경실은 연예계에서 오랫동안 활동할 수 있었던 이유에 대해 "우리가 이렇게 오래 온 이유는 그 순간 매번 최선을 다해서 살았기 때문이다"라고 말했다.

이에 백진경은 "활동하다 고난이 올 때도 있는데 그때는 어떻게 해야 되냐"고 물었다. 그러자 이경실과 조혜련은 망설임 없이 "입을 다물어야 한다"고 입을 모아 말했다.

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이경실은 "사람이 어떻게 매번 좋냐"며 자신의 생각을 풀어냈다. 그는 "좋다가 나쁜 게 오면 '아 그때가 정말 좋았구나'라는 반성의 기회가 되는데 계속 좋으면 앞으로도 계속 좋을 거라고 생각해서 사람이 기고만장해지고 경솔해지고 건방지지 않을까"라고 말했다.

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이어 "무슨 일을 당했을 때나 시련을 당했을 때는 시련을 많이 겪어본 사람에게 물어봐야 한다"고 조언했다.

이에 조혜련은 "이경실 번호를 알려주겠다"고 말해 웃음을 자아냈다. 백진경은 조혜련을 가리키며 "언니는 왜 아닌 척 하냐"고 물었고, 조혜련은 "나도 답이 없다"고 응수해 또 한 번 웃음을 안겼다.

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그러자 이경실은 "진심이다. 시련을 많이 겪어본 사람에게 자문을 구하는 게 빠르다"라고 다시 한번 강조했다.

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두 사람은 거창한 해답을 내놓기보다 자신들이 오랜 시간 방송 활동을 이어오며 직접 겪은 경험을 바탕으로 현실적인 조언을 건넸다. 특히 좋은 순간뿐 아니라 힘든 순간 역시 삶의 일부로 받아들이고, 시련 앞에서는 섣불리 나서기보다 자신보다 앞서 비슷한 경험을 해본 사람에게 조언을 구하는 것이 현명하다는 메시지를 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com