최여진♥김재욱, 달콤한 가평 신혼...3층 대저택 리버뷰에 수영장까지

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 최여진이 남편 김재욱과 함께하는 가평 신혼생활을 공개하며 행복한 근황을 전했다.

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12일 최여진은 자신의 SNS에 "HAPPINESS in 가평"이라는 글과 함께 가평 신혼집에서 보내는 일상을 공개했다.

공개된 사진과 영상 속 최여진은 무더운 여름날 남편, 친구와 함께 여유로운 시간을 보내고 있다.

특히 3층으로 된 신혼집 앞 커다란 수영장에서 더위를 식기며 즐거운 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다.

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얼마전 결혼 1주년을 맞이한 신혼생활인 만큼 최여진의 표정에서도 행복감이 묻어났다. 화려한 외출보다는 가까운 사람들과 집에서 여유를 즐기는 모습이 오히려 더욱 편안한 신혼의 분위기를 자아냈다.

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한편 최여진은 지난 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했다.

앞서 최여진과 김재욱은 결혼을 발표하는 과정에서 각종 루머에 휩싸이며 곤욕을 치른 바 있다.

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특히 두 사람의 관계를 둘러싼 불륜설과 사이비설, 남편 재벌설 등이 온라인상에서 제기되면서 뜨거운 관심을 받았다. 최여진은 직접 방송에 출연해 자신을 둘러싼 의혹에 대해 해명하기도 했다.

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shyun@sportschosun.com