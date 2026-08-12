[SC현장]"취업사기 당했다"…'대등왜' 나영석, 카더가든→이채민 설산 밀어넣었다(종합)

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 타잔, 박현용 PD, 나영석 PD가 함께 박수를 치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 나영석 사단이 제대로 된 '취업 사기'를 벌였다. 등산인 줄도 모르고 모인 카더가든, 도운, 이채민, 타잔을 영하 27.5도의 설산으로 밀어 넣으며, 차세대 예능인 발굴에 나섰다.

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12일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다.

'대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.

한여름에 만나는 한겨울 설산 풍경이 시청자들의 무더위를 날려버릴 준비를 마친 가운데, '대체 등산을 왜 하는 건데?'라는 질문에 대한 답을 찾아가는 등산 초보들의 여정이 즐거운 웃음 속 진정성 있는 순간들을 포착할 전망이다.

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 나영석 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 박현용 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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'캐릭터 버라이어티 맛집' 나영석 사단이 처음 만나는 새로운 출연진 조합, 색다른 '등산'이라는 콘셉트로 넷플릭스와 협업을 이어간다는 점에서도 이목이 집중된다. 나 PD는 "늘 새로운 작품 들고 올 때마다 설레기도 하고 걱정도 된다. 그런데 저는 인물이 다라고 생각한다. 새로운 크루로 네 분과 함께 한 게 행운인 것 같다. 네 분 다 모른다고 하지만, 저희가 함께 산을 올랐던 그 순간을 시청자들도 같이 즐겨주셨으면 하는 마음으로 만들었다"고 밝혔다.

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박 PD는 "이우정 작가님 취미가 등산이다. 저와 나PD님은 등산을 싫어한다. 이우정 작가님의 이끌림에 의해 갔었는데, 원치 않은 등산인데도 수다가 재밌게 나오더라. 등산을 싫어하는 분들이 등산을 힘들게 하면 갑작스럽게 친해질 것 같다는 생각이 들었다. 그래서 출연진에게는 섭외 당시에 등산이라고 얘기는 안 했었다"라며 웃었다.

프로그램 제목이 질문형이라는 점도 관심사다. 박 PD는 "실제로 등산을 가자고 했을 때, 나 PD님이 '대체 등산을 왜 하는 건데?'라고 하셨다"라고 답했다.

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 카더가든이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 데이식스 도운이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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여기에 특별한 산악회를 결성한 '대세 4인' 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔이 보여줄 케미스트리에도 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다. 이들은 만만치 않은 난이도로 정평이 난 한국의 설산에 도전장을 내민다.

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나 PD는 "앞으로 대한민국 예능 10년을 책임질 차세대 예능인들을 꾸려가고 싶었다. '이 사람에게 이런 예능감이 있었어?'라는 놀라움을 주고 싶었다. 이분들이 나갈 포텐셜이 엄청나다고 말하고 싶다"라고 자신했다.

이어 "원래는 같이 게임하고 여행하는 걸 하려고 했다. 한 분, 한 분 만나서 인터뷰를 하다 보니까, 급격히 중간에 방향을 턴했다. 게임은 나중에 해도 된다. 지금 이 빛나는 체력을 가지고 있을 때, 조금 더 힘들 걸 생각하면서 등산이라는 키워드를 생각했다"라고 전했다.

특히 예능에서 이채민을 만나는 것은 처음이라, 관심을 모은다. 나 PD는 "이채민을 내가 채가고 싶었다. 심지어 독점하고 싶더라. '폭군'이신데, 기본적으로 수다가 많은 분이었다. 라이징한 스타라 또 조심하기도 하더라. 그런 온오프가 있다. 그게 너무 재밌더라"고 했다.

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 이채민이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

그러나 멤버들은 섭외 과정을 떠올리며 '취업 사기'라는 표현을 써, 현장의 폭소를 샀다. 카더가든은 "처음 등산을 하자고 했을 때 '내가 여기서 하차를 하면 얼마나 안 좋게 소문이 날까'를 걱정했다"고 했고, 도운 역시 "취업사기를 당한 기분이었다. 그런데 카더가든 형이 계속 꿋꿋이 가길래 조금 실망했다"라고 너스레를 떨었다. 카더가든은 "내가 데이식스면 하차했다"고 덧붙였다.

이채민은 "운동을 좋아하는 편인데, 등산은 해본 적이 없었다. 비자발적으로 가보니까, 아찔하고 걱정이 되더라"고 했고, 타잔은 "추운 걸 싫어해서 그게 힘들 거라 생각했다. 그런데 생각보다 해보니, 조금의 재미가 있더라. 등산보다는 가서 먹는 게 좋았다"라고 말했다.

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 타잔이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

산 올라갔을 당시에 대한 얘기도 나왔다. 카더가든은 "이 순간이 피해자에게 피해 당한 사건을 묻는 것 같다. 산을 올라가면 내려가고 싶다는 생각만 했다"라고 말해, 웃음을 안겼다. 도운은 "저도 형과 같이 내려가고 싶었다. 내려가는 길도 길다"라면서도 "정말 등산이 매력적인 것 같다"라고 수습하려 했다.

이채민은 "힘들겠다는 생각도 했지만, 실제로 올라가니 다리가 더 무겁더라. 막상 올라가니 즐거움과 특별한 경험이 주는 선물이 있더라"면서도 "그렇지만 저도 하산을 원했다"라며 웃었다. 타잔은 "전 올라가면 먹을 수 있다는 생각으로 올라갔다. 그 하나의 집념으로 올라갔다"라고 말했다.

계속 '피해자'라 너스레를 떨었던 카더가든은 "취업 사기를 당해서 '궁금한 이야기 Y', '실화탐사대'를 가려고 했었다. 사실 소송전까지 가야 했는데, 제작발표회까지 오게 됐다. 여기엔 명장면이 있었기 때문이다. 나 PD님이 호텔에서 혼자 소주 반 병에 골프채널을 보고 계신 걸 봤다. '이렇게 큰 사람도 울적하구나. 그러니 마음이 꼬여서 취업사기도 하시구나. 내가 봐주자. 이 사람은 산을 오르지 않아도 매일매일이 등산이다'는 마음이 들었다"며 고개를 끄덕였다.

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 카더가든과 데이식스 도운이 웃음을 터트리고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

등산이라는 콘셉트에 속은 만큼, 멤버들이 향후 나 PD의 프로그램을 계속 할 수 있을지에도 궁금증이 생기다. 이채민은 "한 번 당했다면 됐다고 생각한다. 다음에는 알려 주시면 좋을 것 같다"라면서도 "멤버들 의견을 들어보고 활동을 할 거면 다같이 하고, 아니면 같이 하차할 것 같다"고 웃었다.

카더가든은 "절대 안 한다"라며 "처음 괴롭히기가 어렵다. 그 다음부터는 더 과감하게 괴롭힐 것 같다"라면서도 "저는 주변 사람에게 이거 보지 말라고 한다. 이거 봐서 인기 많아지면, 나 등산 또 타야 된다고 했다"라며 웃음을 유발했다.

12일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 나영석 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

이처럼 설산 등반에 나선 '비자발적 등산러들'의 고군분투를 예고하고 있다. 나 PD는 "예상 외로 진지하게 등산하는 프로그램이다. 영하 27.5도에 설악산을 다녀온 게 첫 번째 등산이었다. 두 번째가 태백산이었다. 설산이었는데 일출을 보려고 등산을 했다. 또 한라산도 갔다"라며 귀띔했다.

그러면서 "넷플릭스니까 글로벌 시청자분들도 많이 봐주실 거라 생각한다. 우리나라와 비슷한 산이 다른 나라에는 잘 없는 것 같다. 국내 시청자분들은 공감하면서 보실 수 있을 것 같고, 해외 시청자분들은 대한민국 산을 보면서 궁금해 하시면서 보실 것 같다"라고 예고했다.

박 PD도 "김밥과 라면 챙겨서 등산 가는 나라가 잘 없다. K-등산 문화를 보여드리면, 신선해하실 것 같다"라고 부연했다.

끝으로 나 PD는 "여기가 끝이 아니다. 제목을 이렇게 지은 이유가 있다. '대체 무인도를 왜 가는 건데?' 이렇게 이어질 수도 있다. 넷플릭스와 함께 10년을 꾸려가고 싶다"라고 바랐다.

넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 18일에 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com