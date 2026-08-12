정가은, 10살 딸 홀로 키우며 마음 찢어진 한마디..."엄마, 안 가면 안돼요?"

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[스포츠조선 김수현기자] 현재 10살 딸을 키우고 있는 배우 정가은이 일과 육아를 병행하는 싱글맘으로서 느끼는 미안한 마음을 솔직하게 털어놨다.

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최근 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 정가은이 출연해 일하는 엄마들이 공감할 만한 육아 이야기를 전했다.

이날 정가은은 '아이에게 마음이 찢어지는 순간'이라며 일하는 엄마들이 공감하는 '내 아이의 슬픈 질문'에 대해 이야기 했다.

정가은은 "작품 연습하느라고 아이들과 많은 시간을 같이 보내주지 못해서 그게 조금 미안하다"며 "제가 주말에 거의 공연을 하다 보니까 시간을 못 보내줬다"고 털어놨다.

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특히 아이가 자신에게 건네는 한마디가 가장 마음을 아프게 한다고 했다.

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정가은은 "한 번씩 아이가 '엄마… 오늘 안 가면 안 돼요?'라고 얘기를 한다"며 아이가 자신의 공연을 앞두고 붙잡는 순간을 떠올렸다.

그럴 때마다 정가은은 아이에게 자신이 왜 집을 비워야 하는지 설명한다고 했다. 그는 "'엄마가 관객들과 약속을 한 거기 때문에 가야 돼'라고 답한다"고 말했다.

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하지만 아이의 다음 질문은 엄마의 마음을 더욱 무겁게 만들었다. 정가은은 "그러면 아이가 '내가 중요해요? 관객이 중요해요?' 이렇게 묻는다"며 당시의 상황을 전했다.

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아이의 입장에서 충분히 할 수 있는 질문이라는 것을 알기에 쉽게 답하기 어려웠다는 것. 정가은은 "그럴 때 좀 미안하다"며 속상한 마음을 드러냈다.

그러면서도 아이에게 일과 가족 중 누가 더 중요한지를 선택하는 문제가 아니라는 점을 설명했다고 밝혔다.

정가은은 "이건 엄마가 해야 되는 일이고 약속이기 때문에, 관객이 중요하고 네가 중요하고의 문제가 아니라 이건 '약속의 문제'라고 하면 또 이해를 하더라"고 말했다.

한편 정가은은 2016년 비연예인 사업가와 결혼했으나, 2018년 이혼한 후 홀로 딸을 양육하고 있다.

shyun@sportschosun.com