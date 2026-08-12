'최진실 딸' 최준희, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "지옥에서 누가 돌아왔게"

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[스포츠조선 김소희 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 성형 직후 모습을 공개했다.

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12일 최준희는 자신의 계정에 "지옥에서 누가 돌아왔게~"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 최준희는 눈성형 직후인 듯 퉁퉁 부은 눈으로 카메라를 바라보고 있다. 아직 붓기가 채 가라앉지 않은 모습으로 눈가에는 절개 자국도 그대로 남아 있어 수술 직후의 모습이 고스란히 담겼다.

평소와는 사뭇 다른 모습이지만 최준희는 특유의 유쾌한 분위기를 잃지 않았다. 특히 그는 "리쥬란까지 다 해주심"이라며 성형 시술에 대한 만족감을 드러냈다.

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앞서 최준희는 자신의 SNS를 통해 성형외과 예약 안내 문자를 공개하며 "드디어 이놈의 짝짝이 눈 탈출하고 오겠음"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 공개된 문자에는 수술 일정과 관련한 내용이 담겨 있어 눈 성형을 앞두고 있음을 알렸다.

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이후 실제 성형 직후 모습을 직접 공개하면서 팬들의 관심도 이어지고 있다. 수술 직후 부은 얼굴까지 가감 없이 공개한 가운데, 최준희는 특유의 솔직하고 거침없는 모습으로 자신의 일상을 공유했다.

한편 최준희는 지난 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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인플루언서와 모델로 활동 중인 최준희는 과거 루푸스 투병 과정에서 체중이 96kg까지 증가했으나 이후 41kg까지 감량하며 큰 관심을 받았다.