하츠투하츠, 12일 日 정식 데뷔…페스티벌→도쿄돔 야구 경기 접수

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 하츠투하츠가 일본 정식 데뷔에 나선다.

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하츠투하츠는 12일 일본 첫 싱글 '아이코닉 하트'를 발표했다.

타이틀곡 '아이코닉 하트'는 함께 더 큰 세상을 향해 달려갈 때 느끼는 짜릿함과 벅차오르는 감정을 표현한 곡이다. 뮤직비디오에는 하츠투하츠만의 발랄하고 귀여운 매력을 담았다.

이밖에 이번 앨범에는 히트곡 '레몬탱'과 '루드!' 일본어 버전 등 총 3곡이 수록됐다.

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'아이코닉 하트'는 앨범 선공개와 동시에 10일자 오리콘 데일리 싱글 차트에서 2위를 차지하며 하츠투하츠를 향한 현지의 높은 관심을 입증했다.

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하츠투하츠는 12일 도쿄에서 데뷔 기념 라이브&토크 이벤트를 개최한다. 이어 메자마시 TV 'WANGAN 페스티벌', '이즈나마 록 페스티벌', 마쓰야마와 요코하마에서 진행되는 '도쿄 걸즈 컬렉션 2026' 등 각종 페스티벌에 참석하는 것은 물론, 도쿄돔에서 열리는 일본 프로야구 스페셜 경기(사이타마 세이부 라이온즈 vs 오릭스 버팔로스)에서 특별 퍼포먼스까지 선보이며 현지 팬들과 만날 예정이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com