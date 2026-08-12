하영, 증조부 '친일 행적' 인정하고 사과…"가족의 자랑처럼 말해, 무지했다"[전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하영이 증조부 안상호의 친일 행적을 인정하고 직접 사과했다.

Advertisement

그동안 가족에게 전해 들은 이야기만으로 증조부를 가족의 자랑처럼 언급해 왔다는 하영은 관련 자료를 직접 확인한 뒤 "무지한 상태였다"고 반성하며 후손으로서 사죄의 뜻을 밝혔다.

하영은 12일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 "먼저 저의 증조부와 관련된 일들로 큰 실망과 상처를 안겨드린 점 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

하영은 최근 증조부 안상호의 과거 행적을 직접 확인하면서 가족의 역사를 다시 돌아보게 됐다고 설명했다.

Advertisement

그는 "그동안 저는 가족을 통해 전해들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"며 "부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다"며 "일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"고 사과했다.

특히 논란 초기 소속사가 내놓았던 '사실무근' 입장에 대해서도 언급했다.

Advertisement

하영은 "처음 논란이 제기됐을 당시 저 역시 사실관계를 정확히 알지 못한 과정에서 소속사를 통해 사실무근이라는 입장이 나가게 됐다"며 "충분한 확인 없이 잘못된 입장이 전달되도록 한 점 또한 저의 부족함이라고 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "이로 인해 더 큰 혼란과 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다.

입장 발표가 늦어진 이유도 설명했다. 하영은 "사안이 너무나 무겁고 죄송스러워 어떻게 사죄의 뜻을 전해야 할지 고민하다 입장 표명이 늦어진 점에 대해서도 거듭 사과드린다"고 전했다.

광복절을 불과 사흘 앞두고 직접 사과에 나선 하영은 후손으로서의 책임도 언급했다.

그는 "제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다"며 "그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라고 밝혔다.

이어 "가족의 역사와 그 시대를 제대로 들여다보고, 앞으로 역사를 대하는 데 있어 더욱 신중한 태도를 갖도록 하겠다"며 "우리의 역사를 깊이 있게 공부해 나가며 독립유공자분들과 우리나라의 광복과 안녕에 힘써 주신 모든 분들을 존경하는 마음으로 섬기는 데에도 최선을 다하겠다"고 약속했다.

마지막으로 하영은 "말뿐이 아닌 행동으로 실천하겠다"며 "다시 한번 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 재차 고개를 숙였다.

앞서 하영은 증조부 안상호의 친일 행적을 둘러싼 논란에 휩싸였다.

특히 과거 방송 등에서 증조부와 관련한 가족사를 언급했던 사실이 재조명되면서 논란이 확산됐다.

초기 소속사 측은 관련 의혹에 '사실무근'이라는 취지의 입장을 밝혔으나, 이후 관련 자료와 가족사를 둘러싼 논쟁이 이어졌다.

결국 하영은 이날 증조부의 '친일적 행적'을 직접 인정하고, 과거 이를 제대로 알지 못한 채 가족의 자랑처럼 언급했던 점과 초기 대응 과정까지 함께 사과했다.

다음은 하영 입장 전문

하영입니다.

먼저 저의 증조부와 관련된 일들로 큰 실망과 상처를 안겨드린 점 고개 숙여 사과드립니다. 최근 증조부 안상호의 과거 행적을 접하며 가족의 역사를 무거운 마음으로 돌아보게 되었습니다.

그동안 저는 가족을 통해 전해들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었습니다. 부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔습니다.

이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 되었습니다. 일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성합니다.

아울러 처음 논란이 제기됐을 당시, 저 역시 사실관계를 정확히 알지 못한 과정에서 소속사를 통해 사실무근 이라는 입장이 나가게 되었습니다. 충분한 확인 없이 잘못된 입장이 전달되도록 한 점 또한 저의 부족함이라고 생각합니다. 이로 인해 더 큰 혼란과 상처를 드린 점 진심으로 사과드립니다.

사안이 너무나 무겁고 죄송스러워 어떻게 사죄의 뜻을 전해야 할지 고민하다 입장 표명이 늦어진 점에 대해서도 거듭 사과드립니다.

제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각합니다. 그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드립니다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음입니다.

이번 일을 마음 깊이 새기겠습니다. 가족의 역사와 그 시대를 제대로 들여다보고, 앞으로 역사를 대하는 데에 있어 더욱 신중한 태도를 갖도록 하겠습니다. 또한 우리의 역사를 깊이 있게 공부해 나가며 독립유공자분들과 우리나라의 광복과 안녕에 힘써 주신 모든 분들을 존경하는 마음으로 섬기는 데에도 최선을 다하겠습니다. 말뿐이 아닌 행동으로 실천하겠습니다.

다시 한번 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.

하영 올림.

narusi@sportschosun.com