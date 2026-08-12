"증조부 시작으로, 더러워"..하영 '친일 논란' 속 13년 전 익명글 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하영이 증조부 논란에 휩싸인 가운데, 13년 전 한 온라인 커뮤니티에 올라왔던 익명의 글이 최근 다시 주목받고 있다.

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최근 한 온라인 커뮤니티에는 지난 2013년 5월 18일 게재된 '[2030 애환]익명이니까 고백할 수 있는데'라는 제목의 글이 재조명됐다.

해당 글의 작성자 A씨는 "우리 증조할아버지가 고종황제 독살의심 어의다. 나는 4년 전에 처음 알게 됐다. TV에도 나왔었다. 그냥 짧게 이름만"이라고 밝혔다.

이어 "솔직히 말해서 우리 집 잘 살거든. 나도 잘은 모르는데 대대로 잘 살았다고 들었다. 일제 때도 별탈없이 잘 산 거 보면 증조할아버지를 시작으로 할아버지도 친일했겠다. 더럽다. 내가 이 집에서 태어난 게"라며 복잡한 심경을 털어놨다.

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특히 A씨는 자신의 증조할아버지가 TV에도 소개된 인물이라고 언급했다. 이에 해당 글에서 언급한 방송은 지난 2009년 8월 방송된 KBS '역사스페셜'의 '고종황제, 그 죽음의 진실' 편으로 추정되고 있다. 당시 방송에서는 하영의 증조부인 의사 안상호의 이름이 언급된 것으로 알려졌다.

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안상호는 한국 최초의 개업의로 알려진 인물이다. 그러나 일제강점기 친일 단체인 대정실업친목회 평의원을 지낸 이력이 알려지면서 친일 논란이 불거진 바 있다. 1918년 조선총독부 기관지 매일신보와의 인터뷰에서 "나는 일본인과 같아 옷도 일본 의복을 입고 아내도 일본 여자다"라고 말한 기록도 남아 있는 것으로 전해졌다.

또한 1919년에는 쓰러진 고종황제를 치료하지 못하면서 독살 의혹과도 관련된 인물로 거론됐다.

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앞서 하영은 한 방송에 출연해 '4대째 의사'라는 집안 내력을 소개했다. 이후 증조부 안상호가 친일 단체인 대정친목회에서 평의원으로 활동하는 등 친일 행적과 관련된 기록이 알려지면서 '친일 후손' 논란이 불거졌다.

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하영의 증조부가 안상호라는 사실이 알려진 뒤 그의 행적을 둘러싼 친일 의혹이 확산되자, 지난 10일 하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 증조부가 의사 안상호인 것은 맞다고 인정하면서도 친일 의혹에 대해서는 "사실무근"이라며 선을 그었다.

하지만 이후 안상호의 행적과 관련한 기록이 추가로 확인되면서 소속사는 하루 만에 공식 입장을 번복했다.

하영 측은 지난 11일 "추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

하영 또한 12일 손편지를 통해 "이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다"며 "일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"고 사과했다.

이처럼 13년 전 단순한 익명 게시물로 보였던 글이 최근 하영을 둘러싼 논란과 맞물리면서 다시 수면 위로 떠올랐다. 당시 글에 등장하는 '고종황제 독살 의심 어의', 'TV에 소개된 인물', '대대로 잘 살았다'는 등의 내용이 안상호의 이력과 일부 맞닿아 있다는 점에서 작성자가 누구인지에 대한 궁금증도 커지고 있다.

다만 현재 공개된 정보만으로는 해당 글의 작성자가 실제 하영의 가족인지 여부를 확인할 수 없다. 글의 내용과 현재 알려진 사실 사이에 일부 유사점이 발견된다고 해서 작성자를 특정할 수 있는 것은 아닌 만큼, 섣부른 추측이나 신상 특정은 경계할 필요가 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com