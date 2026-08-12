공유, 15년 함께한 ‘첫째’ 떠나보냈다…“고마워, 꼭 다시 만나자"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 공유가 오랜 시간 가족처럼 함께해온 반려묘를 떠나보내며 마지막 인사를 건넸다. 첫째라 유독 마음이 쓰였다는 공유는 "내 곁에 오래 머물러줘서 고마웠다"며 애틋한 그리움을 드러냈다.

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공유는 12일 자신의 SNS에 반려묘와 함께했던 사진과 함께 작별의 글을 올렸다. 그는 "첫째여서 마음이 더 쓰였고 나와 닮은 너라서 난 좋았는데 넌 어땠는지 모르겠다"며 먼저 떠난 반려묘를 향한 마음을 전했다. 이어 "내 곁에 오래 머물러줘서 고마웠다. 꼭 다시 만나자. 보고 싶다"고 덧붙였다. 짧은 글이지만 오랜 세월을 함께한 반려묘를 떠나보낸 공유의 슬픔이 고스란히 묻어났다.

함께 공개한 사진에는 공유와 반려묘가 나란히 시간을 보내는 모습이 담겼다. 특히 반려묘가 공유의 무릎 위에 편안하게 자리 잡고 있으며 공유는 그런 반려묘를 다정한 눈빛으로 바라보고 있는 모습이다.

팬들도 공유의 슬픔에 위로를 보냈다. "잠시만 안녕" "좋은 곳에서 편히 쉬길 바란다" "오랫동안 사랑받았던 기억을 안고 갔을 것" 등 반려묘의 마지막을 함께 애도하는 반응이 이어졌다. 공유는 평소 반려동물과 함께하는 일상을 종종 공개하며 남다른 애정을 드러내왔다. 오랜 시간 곁을 지킨 첫째 반려묘와의 이별을 직접 알리며 "꼭 다시 만나자"는 마지막 인사를 전해 안타까움을 더했다.

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한편 공유는 넷플릭스 새 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. 오는 10월에는 데뷔 후 처음으로 아시아 팬미팅 투어에 나서 팬들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com