리니지W', 전사 클래스 개편…최상위 던전·4대4 팀전 추가

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엔씨의 MMORPG '리니지W'가 전사 클래스 리뉴얼을 중심으로 한 'Titan Heart(타이탄 하트)' 업데이트를 적용했다.

이번 업데이트의 핵심은 전사 클래스의 전투력 강화다. 전사의 강점인 디버프와 공격력, 생존력을 전반적으로 끌어올리고 신규 스펠을 추가해 전투에서의 역할을 확대했다.

새롭게 선보인 스펠은 공격 대상의 방어력을 낮추는 '세컨드 윈드 라이징', 기존 세컨드 윈드에 상승 효과를 더하는 '세컨드 윈드 라이징(패시브)', 무한한 체력을 얻고 특정 조건에서 전투력이 크게 높아지는 '타이탄 하트' 등이다.

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전사 개편에 맞춰 군주를 제외한 전체 클래스 체인지도 진행한다. 이용자는 게임 내 재화인 아데나를 사용해 클래스를 변경할 수 있다. 시즌 패스 '타이탄의 축복'을 통해 성장에 필요한 아이템을 얻을 수 있으며, 보상으로 획득한 '타이탄의 핵'으로 버프 효과를 제공하는 '타이탄의 가호'를 제작할 수 있다. '타이탄의 가호'는 9월 9일 정기점검 전까지 사용할 수 있다.

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신규 콘텐츠도 대거 추가됐다. 최상위 마스터 던전 '지배의 탑, 위선'과 서사 콘텐츠의 두 번째 챕터 '돌아온 붉은 사자', 콜로세움 신규 랭크 모드 등이 이번 업데이트에 포함됐다. '지배의 탑, 위선'은 '환상의 오만의 탑 지배 부적' 또는 '지배의 탑 입장권'을 사용해 입장할 수 있다. 던전 특정 지역에 배치된 '낙인의 눈'을 파괴하면 디버프를 받는 대신 다수의 몬스터를 소환해 경험치와 아이템 획득 확률을 높일 수 있도록 설계됐다.

'돌아온 붉은 사자'는 원작 만화 2권에 해당하는 이야기를 게임으로 옮긴 콘텐츠다. 첫 번째 챕터 이후 6년이 흐른 시점을 배경으로 하며, 데포로쥬와 켄 라우헬 각각의 시점에서 7개 에피소드가 진행된다. 원작을 기반으로 한 신규 변신 스킨 '조우의 친구 바위군'과 '달빛의 오웬'도 추가됐다.

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콜로세움에는 오는 19일부터 4대4 팀전 방식의 신규 랭크 모드가 열린다. 경기 결과에 따라 점수를 쌓아 일정 기준을 충족하면 상위 등급으로 승급하는 방식이다. 등급은 브론즈부터 그랜드 마스터까지 7단계로 구성되며, 각 등급을 처음 달성하면 보상을 받을 수 있다.

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이용자 혜택도 마련했다. 엔씨는 모든 이용자에게 TJ 쿠폰을 제공하며, 19일 정기점검 이후부터 9월 9일 정기점검 전까지 사용할 수 있다. 쿠폰을 통해 파괴된 유료 장비와 룬, 스펠카드, 변신, 마법인형 등을 복구할 수 있다.

이번 업데이트는 전사라는 기존 클래스를 다시 손보는 동시에 최상위 던전과 경쟁형 콘텐츠, 원작 기반 서사를 함께 확장한 것이 특징이다. 특히 클래스 체인지와 TJ 쿠폰을 함께 제공하면서 기존 이용자들의 캐릭터 육성과 전투 방식에 변화를 줄 수 있는 선택지를 넓혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com